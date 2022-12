Phim “Ngôi trường xác sống” là phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn thế giới năm 2022

ⓒ NETFLIX

Theo dữ liệu do Netflix công bố vào ngày 29/12, bộ phim “Ngôi trường xác sống” (All of Us Are Dead) của Hàn Quốc đứng đầu hạng mục phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trong số các phim phát hành từ ngày 1/1 đến ngày 18/12 năm nay. Kết quả được tính dựa trên thời gian xem tích lũy trong 28 ngày sau khi phát hành.

Bắt đầu phát sóng trên Netflix vào tháng 1 năm nay, bộ phim “Ngôi trường xác sống” là tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh webtoon cùng tên, kể về câu chuyện của những học sinh bị cô lập và chờ giải cứu tại ngôi trường là nguồn gốc phát tán virus xác sống (zombie). Họ đã cùng nắm tay nhau chiến đấu với zombie để có thể sống sót. Phim có sự diễn xuất của các diễn viên trẻ như Yoon Chan-young, Park Ji-hu, Cho Yi-hyun, Lomon và Yoo In-soo.

Đứng thứ hai trong danh mục này là bộ phim truyền hình “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo” (Extraordinary Attorney Woo) do đài ENA Hàn Quốc sản xuất, cho thấy sự quan tâm của các “mọt phim” quốc tế đối với nội dung Hàn Quốc (K-contents). Phim được phát sóng đồng thời trên đài ENA và Netflix từ tháng 6 năm nay, kể về câu chuyện “sống sót” nơi văn phòng của Woo Young-woo, một luật sư mới ra trường sở hữu bộ não thiên tài nhưng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorder - ASD). Phim có sự xuất hiện của các diễn viên quen thuộc với màn ảnh Hàn như Park Eun-bin, Kang Tae-oh, Kang Ki-young và Ha Yoon-kyung.

Ngoài ra, Netflix cho biết trong năm nay có 60% thành viên Netflix trên toàn thế giới đã xem ít nhất một tập của một tác phẩm Hàn Quốc. Phần hai của bộ phim “Ngôi trường xác sống” cũng được dự kiến phát sóng trong năm 2023.