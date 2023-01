IU và Jungkook (BTS) là một trong “200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại” do tạp chí Rolling Stone bình chọn

ⓒ YONHAP News

Tạp chí Rolling Stone của Mỹ ngày 1/1 (giờ địa phương) đã công bố danh sách “200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại” (The 200 Greatest Singers of All Time), phiên bản năm 2023, gồm những ca sĩ nổi tiếng đã hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc trong 100 năm qua. Trong đó, ca sĩ IU và thành viên Jungkook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là hai cái tên đại diện cho làng nhạc Hàn Quốc lọt vào danh sách này. Đây là danh sách được lập dựa trên ý kiến của các nhân viên trong công ty và các nhà báo chính của Rolling Stone.

Cụ thể, nữ ca sĩ IU đã giành vị trí thứ 135 trong danh sách. Rolling Stone viết rằng IU đã trở thành một trong những ca sĩ được đánh giá cao trong giới âm nhạc Hàn Quốc kể từ sau bản hit “Good Day” năm 2010. Cô sở hữu một giọng hát có âm vực rộng, truyền tải một cách mạnh mẽ đến người nghe, cùng tài năng vô hạn có thể “cân” đủ các thể loại âm nhạc từ Bossa nova những năm 90 sang Pop, Jazz và cả Ballad.

Jungkook của BTS thì xếp hạng thứ 191. Rolling Stone đánh giá Jungkook là một ca sĩ rất tài năng, đã viết nhiều bài hát và là người trình diễn những vũ đạo mạnh mẽ. Anh còn được biết đến là người rất chân thành và khiêm tốn mặc dù đã thành công ở tuổi đời còn rất trẻ.

Giành vị trí đầu tiên trong danh sách “200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại” là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Aretha Franklin. Được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Soul”, Franklin trở thành nữ ca sĩ đầu tiên được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1987. Cô đã giành được tổng cộng 18 chiếc cúp tại lễ trao giải Grammy, giải thưởng nhạc Pop danh giá nhất nước Mỹ. “Nữ hoàng nhạc Pop” Whitney Houston chiếm vị trí thứ hai, sau đó lần lượt là ca sĩ nhạc Soul Sam Cooke, ca sĩ nhạc Jazz Billie Holiday và diva nhạc Pop Mariah Carey.