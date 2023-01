“Left and Right” của Jungkook (BTS) và Charlie Puth là “Bài hát hợp tác hay nhất năm 2022” do Billboard (Mỹ) bình chọn

Gần đây, trang âm nhạc Billboard (Mỹ) đã chọn ra “17 bài hát hợp tác hay nhất năm 2022”, trong đó có ca khúc “Left and Right” do Jungkook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) hợp tác cùng ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Charlie Puth.

Billboard viết rằng đặc trưng của một số sự hợp tác đáng chú ý trong năm nay là hai nghệ sĩ có phong cách khác nhau nhưng lại cùng kết hợp để mang đến một sản phẩm âm nhạc đáng kinh ngạc. Được biết, ca khúc “Left and Right” là do Charlie Puth đã liên lạc với Jungkook trước để mời tham gia hợp tác. Sự hợp tác ăn ý của cả hai đã cho ra đời ca khúc có giai điệu vui tươi trong cách thể hiện đầy duyên dáng và dí dỏm.

Trang âm nhạc uy tín của Mỹ nhấn mạnh về thành tích đáng nể của Jungkook khi là nghệ sĩ K-pop đầu tiên trụ lại lâu nhất (17 tuần) trên bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard, nơi tính thứ hạng dựa theo lượt nghe nhạc, doanh số bán album vật lý (đĩa cứng) cũng như nhạc số, và cả điểm phát sóng trên các đài radio của Mỹ. Ngoài ra, ca khúc “Left and Right” đã góp mặt trên bảng xếp hạng “Global 200” trong vòng 24 tuần và trên “Global (không gồm Mỹ)” trong 27 tuần, cũng như ghi danh trong 6 hạng mục trên bảng xếp hạng cuối năm 2022 của Billboard.

Ngoài “Left and Right”, danh sách “17 bài hát hợp tác hay nhất năm 2022” còn có các ca khúc đình đám như “Snow On The Beach” của Taylor Swift kết hợp cùng Lana Del Rey, “Unholy” của Sam Smith và Kim Petras, “I'm Good” của David Guetta & Bebe Rexha, “Hold Me Closer” do Elton John song ca cùng Britney Spears, “I Like You (A Happier Song)” của Post Malone và Doja Cat, hay “Bam Bam” của Camila Cabello và Ed Sheeran.

Không chỉ có Billboard, ca khúc song ca đầu tiên của bộ đôi cũng đã đứng đầu top các bài hát nghe nhiều trên iTunes tại 106 quốc gia, vượt mốc 450 triệu lượt nghe chỉ trong 193 ngày trên Spotify, nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, bài hát “Left and Right” còn thắng giải ở hạng mục “Bài hát hợp tác của năm 2022” (The Collaboration Song of 2022) tại Giải thưởng Sự lựa chọn của công chúng 2022 (People's Choice Awards 2022), giúp Jungkook trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được xướng tên ở giải thưởng này. Ca khúc “Left and Right” cũng giành “Giải Vàng” (Best Gold) tại Lễ trao giải cuối năm Best Gold & Platinum Awards của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA), cùng nhiều giải thưởng xuất sắc khác của nước Mỹ.