“Born Pink” của Blackpink được Hiệp hội băng đĩa Pháp chọn vào “Top 200 album của năm 2022”

ⓒ YG Entertainment

Theo bảng xếp hạng cuối năm của Hiệp hội băng đĩa Pháp (SNEP) vừa công bố, album phòng thu đầy đủ thứ hai “Born Pink” của nhóm nhạc nữ Blackpink đã đứng thứ 137 trong “Top 200 album của năm 2022” do SNEP bình chọn. Blackpink là nhóm nhạc nữ đầu tiên của K-pop, cũng như duy nhất của thế giới ghi danh trong bảng xếp hạng này.

Giới âm nhạc châu Âu, đặc biệt là Pháp, được coi là một thị trường có rào cản gia nhập cao, tiến vào khó khăn hơn so với thị trường Mỹ và châu Á. Không dễ để các nghệ sĩ K-pop phát triển tại thị trường này bởi sự yêu thích và độ nhận diện của các nghệ sĩ tại châu Âu cao hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng, các nhóm nhạc K-pop đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày/hàng tuần hay nhận được chứng nhận về doanh số bán đĩa với một album/bài hát mới, nhưng để đạt được thành tích trong bảng xếp hạng cuối năm như Blackpink là không hề dễ dàng. Đây là lý do tại sao thứ hạng 137 của Blackpink rất có ý nghĩa.

Sau khi phát hành bài hát mở đường “Pink Venom” vào ngày 19/8 năm ngoái, Blackpink đã phát hành album “Born Pink” vào ngày 16/9 cùng năm. Album “Born Pink” ghi nhận 2,14 triệu bản đặt trước và bán ra 1,54 triệu bản trong tuần đầu phát hành. Tổng cộng, tính đến thời điểm hiện tại, “Born Pink” đã tiêu thụ khoảng 2,82 triệu bản, ghi nhận doanh số bán album cao nhất trong số các nhóm nhạc nữ K-pop.

Có thể nói Blackpink là nhóm nhạc nữ K-pop có nhiều kỷ lục “đầu tiên” nhất. Chẳng hạn như, video âm nhạc (MV) của “Pink Venom” đã lập kỷ lục mới cho nghệ sĩ nữ trên toàn thế giới khi được phát trực tuyến hơn 9040 lần trong 24 tiếng sau khi phát trên YouTube. “Pink Venom” cũng đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày toàn cầu trong ba ngày liên tiếp trên Spotify, nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới. Bài hát chủ đề “Shut Down” nằm trong album “Born Pink” đã đứng đầu trên bảng xếp hạng bài hát hàng ngày và hàng tuần của Spotify toàn cầu trong 6 ngày liên tiếp ngay sau khi phát hành. Thêm vào đó, MV ca khúc chủ đề “Ddu-Du Ddu-Du” nằm trong album “Square Up” phát hành năm 2018 của Blackpink đã cán mốc 2 tỷ lượt xem (tính đến ngày 4/1).

Blackpink hiện đang trong chuyến lưu diễn thế giới “Blackpink World Tour [Born Pink]” được tổ chức từ năm ngoái với quy mô lớn nhất trong tất cả các nhóm nhạc nữ K-pop, thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả, đi qua Bắc Mỹ, châu Âu và hiện đang dừng chân tại các nước châu Á.

Mặt khác, Hiệp hội ghi âm Pháp (SNEP) được thành lập năm 1922, có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích của ngành công nghiệp âm nhạc Pháp; cấp chứng nhận Kim cương, Bạch kim, Vàng hay Bạc cho album và đĩa đơn phát hành tại nước này dựa trên doanh số tiêu thụ. Bên cạnh Blackpink, nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã được SNEP trao chứng nhận Vàng vào tháng 12/2019 với album “Map of the Soul: Persona” phát hành vào tháng 4 cùng năm. Một năm sau, tháng 3/2020, album “Map of the Soul: 7” của BTS đã có mặt trên bảng xếp hạng album hàng tuần. Ngoài ra, “Gangnam Style” của Psy cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn vào ngày 20/10 năm 2012.