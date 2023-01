Im Si-wan tổ chức buổi fan concert đầu tiên “Why I Am” vào ngày 11/2

ⓒ YONHAP News

Nam ca sĩ diễn viên Im Si-wan thông báo tổ chức buổi fan-concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Why I Am in Seoul” tại hội trường Blue Square, quận Yongsan, Seoul vào ngày 11/2 tới. Đặc biệt, tại buổi fan-concert lần này, anh cũng sẽ giao lưu với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua nền tảng phát sóng trực tiếp có tính phí Beyond LIVE.

Fan-concert là từ ghép giữa fanmeeting và concert, tại đây người hâm mộ sẽ không chỉ được thưởng thức những sân khấu trình diễn âm nhạc của thần tượng, mà còn có khoảng thời gian để giao lưu trò chuyện hoặc chơi trò chơi cùng nghệ sĩ đó như tại fanmeeting.

Tiêu đề “Why I Am” của fan-concert lần này mang ý nghĩa tên viết tắt YIM của Im Si-wan, cũng như nguyện vọng sẽ cho thấy hình ảnh con người thật vốn có thay vì các vai diễn khác nhau mà anh đã thể hiện trong thời gian qua.

Trong poster được công bố cùng với tin tức về việc mở bán vé, Im Si-wan đã thể hiện hình ảnh trong sáng của mình khi nhìn lên bầu trời xanh với ánh mắt lạnh lùng và đắm chìm trong suy nghĩ.

Đây là lần gặp gỡ người hâm mộ trong nước sau 4 năm kể từ fanmeeting “Close to You: Closer~” vào năm 2019, do đó Im Si-wan đang chuẩn bị một hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với các fanmeeting trước đó để các fan có một khoảng thời gian thật ý nghĩa và khó quên. Đặc biệt, anh sẽ trực tiếp tham gia chỉ đạo cho các sân khấu và mang đến những màn trình diễn các bài nhạc phim OST cùng với một ban nhạc sống, cũng như các bài dance cover.

Người hâm mộ đang rất mong chờ một hình ảnh nam ca sĩ Im Si-wan trong những màn trình diễn đặc biệt sau những lần biến hóa đa dạng trong diễn xuất thông qua các bộ phim “Hạ cánh khẩn cấp” (Emergency Declaration), “Kẻ Truy Tìm” (Tracer) và “Cuộc đình công mùa hè” (Summer Strike) vào năm ngoái.