ITZY trở thành nhóm nữ thế hệ 4 đầu tiên có hai album liên tiếp cán mốc 1 triệu bản

Album mini thứ 6 “CHESHIRE” của nhóm nhạc nữ ITZY phát hành vào ngày 30/11 năm ngoái đã xuất kho 1 triệu bản theo thống kê trên bảng xếp hạng Circle (tiền thân là Gaon) tính đến ngày 12/1, nối tiếp album mini thứ 5 “CHECKMATE” được phát hành vào tháng 7/2022 cũng đã cán mốc 1 triệu bản bán ra, giúp ITZY trở thành nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 đầu tiên đạt danh hiệu “Nghệ sĩ triệu bản” hai lần liên tiếp.

Kỷ lục cao nhất của album “CHESHIRE” trước đó là nửa triệu bản bán ra ngay trong tuần đầu tiên phát hành trên bảng xếp hạng Hanteo, với 633.248 bản. Album này cũng đứng đầu trên bảng xếp hạng album tháng 11/2022 của Circle với lượng bán ra là 779.455 bản.

Để đáp lại tình yêu to lớn của người hâm mộ, 5 thành viên ITZY sẽ tổ chức buổi fanmeeting chính thức thứ hai “ITZY MIDZY, Let’s Fly! To Wonder World” tại hội trường KBS Arena ở quận Gangseo, Seoul vào ngày 12/2. Tại đây, nhóm cũng sẽ giao lưu với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua nền tảng phát sóng trực tiếp có tính phí Beyond LIVE.