Baek Z Young Nationwide Concert Tour “GO BAEK” in Ansan

Thời gian: 11/02

Địa điểm: Hội trường trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Ansan, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc





Ca sĩ ballad Baek Z Young, hay còn được biết đến với tên thật là Baek Ji-young, sẽ đặt chân tới thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi trong chuyến lưu diễn toàn quốc mang tên “GO BAEK”. Concert sẽ diễn ra hai buổi vào lúc 2 giờ chiều và 6 giờ chiều ngày 11/2 (giờ địa phương) tại Hội trường trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Ansan. Ca sĩ 46 tuổi ra mắt năm 1999 với album solo “Sorrow” và sở hữu một loạt các bản hit lấy nước mắt người nghe đình đám như “Tôi không yêu” (I Won't Love - 2005) và “Như bị súng bắn” (Like Being Shot by a Bullet - 2008).

In-Out (EP, 2020)