Phim về concert “Yet To Come” của BTS dẫn đầu về lượng đặt vé trước một ngày công chiếu

Theo mạng dữ liệu của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 31/1, bộ phim “BTS: Yet To Come in Cinemas” dẫn đầu tỷ lệ đặt trước vé xem phim theo thời gian thực vào lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày với 26,1% (49.000 người). Đứng thứ hai là bộ phim “Avatar 2: Dòng chảy của nước” với tỷ lệ đặt vé là 17% (32.000 người), tiếp sau đó là phim “The First Slam Dunk” với 16,8% (31.000 người).

“BTS: Yet To Come in Cinemas” được phát hành độc quyền tại rạp CGV, là một tác phẩm ghi lại không khí buổi concert “Yet To Come in Busan” của nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được tổ chức tại thành phố Busan vào năm ngoái.

Trước đó, phim về concert từng dẫn đầu về tỷ lệ đặt vé có “Love Yourself in Seoul” của BTS vào năm 2019, “Eyes On Me: The Movie” của nhóm nữ IZ*ONE và concert của chương trình truyền hình “Mr. Trot” công chiếu năm 2020.

Người phụ trách bộ phận truyền thông của CGV Hwang Jae-hyun cho biết những bộ phim về concert chiếu tại rạp chiếu phim có điểm mạnh khác với chiếu qua dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) ở chỗ khán giả có thể hòa mình vào concert để thưởng thức những màn trình diễn “chất lượng cao” của nghệ sĩ thần tượng mà mình yêu thích qua màn hình siêu lớn cùng âm thanh sống động, chỗ ngồi thoải mái.