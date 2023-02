Ba năm liên tiếp được đề cử tại Grammy, BTS có vượt qua “bức tường cao” năm nay?

ⓒ Big Hit Music

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 do Recording Academy of Arts and Sciences (NARAS) tổ chức đã diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 6/2 (giờ Hàn Quốc) tại sân khấu nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles (Mỹ). Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) là nghệ sĩ K-pop đầu tiên được đề cử tại Grammy ba năm liên tiếp, do đó công chúng đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu họ có thể vượt qua bức tường thành cao của Grammy lần này hay không.

Dù đang tạm dừng hoạt động nhóm sau khi anh cả Jin nhập ngũ, nhưng tại lễ trao giải Grammy năm nay, BTS được đề cử ba giải thưởng bao gồm “Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất” cho ca khúc “My Universe” hợp tác với ban nhạc nổi tiếng thế giới Coldplay; hạng mục “Album của năm” với album “Music of The Spheres” của Coldplay, vì BTS có tên trong danh sách nghệ sĩ đồng thực hiện album; và “Video ca nhạc hay nhất” cho ca khúc “Yet to come”.

Đối với “Album của năm”, tất cả những người tham gia vào album, bao gồm cả nghệ sĩ nổi bật, cũng đủ điều kiện nhận giải. RM, Suga và J-Hope của BTS đã cùng hợp tác cho album này trong ca khúc ‘My Universe’.

Tuy nhiên, BTS đã không được xướng tên là người chiến thắng ở hạng mục “Video ca nhạc hay nhất”. Chiếc cúp này đã thuộc về “All Too Well” của nữ ca sĩ Taylor Swift.

Trong hai lần Grammy trước, BTS cũng đã được đề cử ở nhiều hạng mục. Tại lễ trao giải Grammy năm ngoái, lần tham dự cuối cùng với đầy đủ tất cả các thành viên trước khi nhập ngũ, nên khát khao giành được giải thưởng tại đây của BTS lại càng lớn hơn. Nhóm được dự đoán sẽ giành giải “Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất” với bản hit “Butter” từng làm mưa làm gió ở Mỹ, tuy nhiên độ cao của “bức tường Grammy” quả nhiên không dễ dàng để vượt qua, dù trước đó nhóm đã từng giành giải “Nghệ sĩ của năm” tại một lễ trao giải nhạc Pop lớn khác của Mỹ là American Music Awards (AMA).

Vì lý do này, giới âm nhạc đang có nhiều quan điểm khác nhau về triển vọng giành giải Grammy của BTS năm nay. Mặc dù có ý kiến tích cực cho rằng “Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất” là điều có thể khi BTS đã từng lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard Mỹ là “Hot 100” với “My Universe”. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng khó có thể lạc quan về việc BTS giành được giải thưởng Grammy lần này vì trong năm 2022 nhóm chỉ phát hành album tuyển tập “Proof” bằng tiếng Hàn mà không phát hành các bài hát tiếng Anh và gây được tiếng vang trên thế giới như “Dynamite” và “Butter” vào năm 2021.

Bên cạnh BTS, cuộc so tài của các nghệ sĩ tầm cỡ thế giới cũng được kỳ vọng sẽ là tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 65.

Rapper người Mỹ Kendrick Lamar phát hành album đều đặn trong 6 năm và được đề cử ở 8 hạng mục, tiếp theo là hai nữ ca sĩ Adele và Brandi Carlile được đề cử 7 hạng mục, còn Harry Styles và Mary J. Blige được đề cử 6 hạng mục. Đặc biệt, “nữ hoàng nhạc Pop” Beyonce được đề cử ở 9 hạng mục, trong đó có “Bản thu âm của năm” và “Album của năm”, lập kỷ lục với tổng cộng 88 đề cử tại Grammy.