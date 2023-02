Lee Seung-gi thông báo kết hôn với Lee Da-in vào tháng 4

ⓒ HighZiumStudio, 9-Ato Entertainment

Vào ngày 7/2, nam ca sĩ diễn viên Lee Seung-gi đã viết một lá thư tay để chia sẻ với người hâm mộ về một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Lee Seung-gi cho biết đã cầu hôn với bạn gái là diễn viên Lee Da-in để tiến đến mối quan hệ vợ chồng trong suốt quãng đời còn lại. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 7/4 tới đây.

Đặc biệt, Lee Seung-gi chia sẻ vợ sắp cưới của anh là một người có trái tim ấm áp và đầy tình yêu thương, là người mà anh muốn ở bên cạnh mãi mãi, cùng chia sẻ những niềm vui và cả khó khăn trong cuộc sống, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách. Cuối thư, anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, hy vọng công chúng sẽ ủng hộ cho tương lai của cặp đôi và hứa rằng sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc.

Năm 2021, một phương tiện truyền thông giải trí Hàn Quốc đưa tin bắt gặp Lee Da-in đến thăm nhà bà của Lee Seung-gi ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon. Tờ báo này cho rằng họ trở nên thân thiết nhờ cùng là diễn viên và có chung sở thích đánh gôn. Sau đó, cả hai đã lên tiếng xác nhận và bắt đầu công khai hẹn hò.

Sau đó, một số người hâm mộ đã đứng trước nhà Lee Seung-gi để biểu tình phản đối mối quan hệ này. Đáp lại, vào tháng 6 năm ngoái, Lee Seung-gi đã phủ nhận việc chia tay với Lee Da-in. Anh không bình luận gì về vụ việc trên và cho rằng không cảm thấy cần phải làm như vậy, nhưng cũng gửi lời xin lỗi nếu như chuyện hẹn hò của họ làm fan phật lòng.

Mặt khác, Lee Seung-gi đã gặp phải khó khăn vào năm ngoái do mâu thuẫn với công ty quản lý Hook Entertainment mà anh đã gắn bó trong một thời gian dài. Cuộc chiến nổ ra khi Lee Seung-gi cho biết anh đã không nhận được một xu nào từ các bài nhạc mà anh ấy đã phát hành trong 18 năm kể từ khi ra mắt. Cuối cùng, phía công ty đã phải chuyển cho Lee Seung-gi “khoản tiền chưa trả” 5 tỷ won (hơn 4 triệu USD). Nam tài tử tiết lộ lý do kiện công ty là vì cho rằng giá trị mồ hôi công sức của ai đó không nên bị sử dụng một cách bất công vì lòng tham của ai đó, và hứa rằng sẽ dùng số tiền này để làm từ thiện đóng góp cho xã hội. Đến nay, anh đã quyên góp tổng cộng 2,85 tỷ won (2,3 triệu USD) cho nhiều dự án từ thiện.

Trong lá thư của Lee Seung-gi đề cập đến “người muốn ở bên cạnh mãi mãi”, có vẻ như anh ấy đã dựa dẫm rất nhiều vào Lee Da-in trong khoảng thời gian khó khăn này. Vào tháng 11 năm ngoái, sau khi vụ kiện với công ty cũ kết thúc, cặp đôi đã tham dự bữa tiệc thôi nôi của một người quen, tiết lộ rằng mối quan hệ của họ không hề thay đổi.

Lee Seung-gi ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2004 qua album “The Dream of a Moth”. Sau đó, anh nhận được nhiều sự yêu mến với hàng loạt bản hit như “Because you’re my woman”, “Will you marry me”, “I'll give you all”. Ngoài ra, anh còn được biết đến là một diễn viên xuất chúng trong các bộ phim “Cửu gia thư”, “Hoa du ký”, “Lãng khách”, và từng giành được giải thưởng lớn Daesang với vai diễn trong bộ phim “Quán cà phê luật” tại lễ trao giải Phim truyền hình KBS (KBS Drama Awards 2022) vào năm ngoái. Lee Seung-gi hiện đang quay cho bộ phim điện ảnh “Đại gia đình” và dự định làm MC cho show giải trí sống còn dành cho thần tượng toàn cầu của đài JTBC “Peak Time”.

Lee Da-in sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là diễn viên Kyeon Mi-ri, bố là diễn viên Im Young-gyu và chị là diễn viên Lee Yu-bi. Ra mắt vào năm 2014 với bộ phim web drama “Tuổi hai mươi”, cô xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình như “Hoa kiếm”, “Cuộc sống thượng lưu”, “Bước đến ôm em”, “Alice”. Nữ diễn viên dự kiến sẽ trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm với phim “Người tình” của đài MBC, dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm 2023.