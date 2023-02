“OMG” của NewJeans leo lên hạng 77, lọt top “Hot 100” của Billboard (Mỹ) ba tuần liên tiếp

ⓒ ADOR

Theo công bố mới nhất của trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 7/2, ca khúc chủ đề “OMG” nằm trong đĩa đơn cùng tên của nhóm nữ NewJeans đã tăng hai bậc và xếp thứ 77 trong bảng xếp hạng “Hot 100” tuần này của Billboard. Đây là thứ hạng cao nhất của nhóm trên bảng xếp hạng này.

Ca khúc b-side “Ditto” đã rớt một hạng xuống vị trí thứ 90 trên “Hot 100” nhưng vẫn trụ vững tại bảng xếp hạng này 4 tuần liên tiếp. Ca khúc này cũng giúp NewJeans lọt vào “Hot 100” chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, nhanh nhất trong tất cả các nhóm nhạc K-pop từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, cả hai ca khúc “OMG” và “Ditto” trong đĩa đơn mới hay “Hype Boy” và “Attention” trong album ra mắt của NewJeans vẫn đang trụ vững trong “Global 200” và “Global (không bao gồm Mỹ)”, hai bảng xếp hạng của Billboard xác định thứ bậc dựa trên doanh thu âm nhạc và lượng phát trực tuyến, không bao gồm điểm phát sóng trên truyền hình hay radio như “Hot 100”.

Mặt khác, nhóm nam Tomorrow X Together (TXT) đang đứng đầu bảng xếp hạng album chính của Billboard là “Billboard 200” với album mini thứ 5 “Chapter of Name: TEMPTATION”, nhưng lại không may mắn để lọt vào “Hot 100” tuần này. Bài hát chủ đề “Sugar Rush Ride” của album đang xếp thứ 4 trên “Bubble Under Hot 100”, một bảng xếp hạng gồm 25 bài hát nằm ngay dưới “Hot 100”.