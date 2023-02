Strawberry 에픽하이 (EPIK HIGH)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 에픽하이 (EPIK HIGH)

Tên album / Đĩa đơn: Strawberry

Ngày phát hành: 1/2/2023





Ca khúc

01. Strawberry

02. On My Way (hát cùng Jackson)

03. Catch (hát cùng Hwasa)

04. Down Bad Freestyle

05. God’s Latte





Giới thiệu

Album phát hành toàn cầu đầu tiên “Strawberry” trước thềm kỷ niệm 20 năm ra mắt của Epik High, đã được chính thức phát hành từ chiều tối ngày 1/2. Ngoài sự tham gia của tất cả các thành viên vào việc sáng tác, sản xuất album thì lần này còn có màn hợp tác với Nick Lee, nhà sản xuất từng dành vị trí số 1 của Billboard năm 2021 và đội ngũ sản xuất thế giới từng giành giải Grammy cũng khiến người hâm mộ mong đợi nhiều hơn.





Bên cạnh việc kết hợp với nữ ca sĩ Hwasa (Mamanoo) trong ca khúc chủ đề là “Catch”, thì sự xuất hiện của Jackson, thành viên GOT7 trong “On My Way” cũng là điểm nhấn âm nhạc độc đáo, tạo nên sự khác biệt cho album lần này của nhóm. Album còn có 2 bài hát b-side khác nữa là “Down Bad Freestyle” và “God’s Latte” và bài nhạc mở đầu cùng tên album “Strawberry” sẽ thêm vị ngọt ngào cho mùa “Dâu tây”.





Một lý do khác nữa để khiến album này trở nên đặc biệt hơn vì đây chính là khởi đầu báo hiệu cho chuyến lưu diễn “ALL TIME HIGH TOUR” vòng quanh thế giới của nhóm, qua 36 thành phố của 7 quốc gia là Anh, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Pháp, Mỹ và Canada từ ngày 6/2 đến tháng 4.