Trái Tim Tử Thần (Kokdu: Season of Deity)

Tên tiếng Hàn: 꼭두의 계절

Thể loại: Phim truyền hình, hài, lãng mạn

Diễn viên: Kim Jung-hyun, Im Soo-hyang, Kim Da-som, An Woo-yeon

Đạo diễn: Baek Soo-chan, Kim Ji-hoon

Chỉ đạo sản xuất: Jeong Gu-yeong

Kịch bản: Hur Jung-woo, Kang I-heon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 27/1/2023~

Số tập: 16





Giới Thiệu:

Bộ phim “Trái tim tử thần” kể lại chuyện tình lãng mạn giả tưởng về việc một thần chết cứ sau 99 năm lại đến trần gian để trừng phạt con người và đã gặp được một bác sĩ tại gia có năng lực huyền bí.





Kokdu, diễn viên Kim Jung-hyun

Kokdu là một thần chết chuyên dẫn đường cho người chết về thế giới bên kia, nay nhập hồn vào cơ thể của Do Jin-woo, một giáo sư khoa ngoại Gan Mật Tụy tại Bệnh viện Pilseong ở thủ đô Seoul.





Khi sinh thời, Kokdu từng yêu một cô gái nhưng cuối cùng lại chia lìa âm-dương cách biệt vào một ngày hè. Ở thế giới bên kia, anh vẫn tiếp tục chờ đợi người con gái ấy nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô. Anh quên mất mình là ai, đang đợi ai, và bị nguyền rủa bởi cơn thịnh nộ của Đấng tạo hóa rồi trở thành một con rối, một thần chết mà ai cũng sợ hãi, ai cũng không thể yêu thương nổi. Kokdu làm công việc dẫn người chết về thế giới bên kia và phải tiếp tục cuộc sống giết người lặp đi lặp lại mãi mãi.





Cứ 99 năm một lần, trong 99 ngày, anh được trao cơ hội đến trần gian để tìm người con gái ấy. Mỗi đêm, chính tai Kokdu nghe thấy sự đau khổ của thế giới này. Anh phải tìm ra những kẻ cặn bã và trừng phạt chúng. Thế nhưng, vào một ngày hè nóng nực nhưng lại xuất hiện những bông tuyết bay từ trên trời xuống, Kokdu mở mắt ra và thấy mình đã chiếm hữu cơ thể của Do Jin-woo, người trông giống anh. Vậy là mùa hè của Kokdu đã bắt đầu.





Han Gye-jeol, diễn viên Im Soo-hyang

Khi Han Gye-jeol lên 10, mẹ cô mất trong một tai nạn xe hơi. Trở thành trụ cột của gia đình, Gye-jeol đã quyết tâm đậu trường Y, trong khi vẫn phải chăm sóc cậu em trai Han Cheol. Gye-jeol quyết định nhập học Đại học Yeonyi vì học bổng toàn phần của trường. Trong suốt thời gian học đại học, cô chỉ xoay sở để hoàn thành đủ tín chỉ và đi khắp nơi tìm việc làm bán thời gian. Cuối cùng thì Gye-jeol cũng tốt nghiệp, nhưng lại bị người giám hộ xúc phạm chỉ vì cô tốt nghiệp trường Y địa phương và làm việc tại một bệnh viện ở quê. Cô thậm chí còn bị vướng vào một vụ kiện y tế vì bị người giám hộ đổ trách nhiệm lên đầu.





Tuy nhiên, Gye-jeol đã nhận được sự giúp đỡ của Do Jin-woo và được nhận vào Bệnh viện Pilseong. Cô rất biết ơn vì có ai đó đứng về phía mình, nên trái tim đã rung động trước Do Jin-woo mà không hề biết một thần chết đã chiếm giữ cơ thể anh.





Tae Jeong-won, diễn viên Kim Da-som

Tae Jeong-won là trợ lý giáo sư khoa Nội Tiêu hóa tại Bệnh viện Pilseong. Jeong-won là một cô gái xinh đẹp đậu Thủ khoa vào trường Y của Đại học Hankuk và chưa bao giờ để tuột mất vị trí đầu bảng cho đến khi tốt nghiệp. Mặc dù có thể vào một bệnh viện trong Top 3 tại thủ đô Seoul nhưng cô lại chọn một bệnh viện địa phương và được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên, không ai biết về bí mật đằng sau quyết định này.





Jeong-won đã từng yêu Do Jin-woo, người mà cô gặp khi đi du học ở Mỹ, và chia tay sau một trận cãi vã. Điều này khiến cô vô cùng đau khổ. Không biết may mắn hay bất hạnh mà Do Jin-woo lại mất hết ký ức, và Jeong-won tự tin rằng cô có thể giành lại anh. Tuy nhiên, có vẻ Do Jin-woo lại cứ dính lấy Han Gye-jeol. Rồi tên cảnh sát điều tra Han Cheol xuất hiện và cứ bám theo cô, nói rằng cô là nhân chứng của một vụ án. Vừa tách khỏi tên cảnh sát này thì cô lại có việc phải sử dụng đến quyền lực của người thi hành công vụ, thế nên Jeong-won đành phải giữ Han Cheol ở bên mình tạm vậy.





Han Cheol, diễn viên An Woo-yeon

Han Cheol là em của Gye-jeol và là một cảnh sát điều tra nam tính bám theo Kokdu như một cái bóng. Cả đời Han Cheol có lẽ cũng chưa đọc nổi 5 cuốn sách, nhưng anh lại đạt vừa đủ điểm để đậu kỳ thi cảnh sát. Những người khác coi đó là may mắn, nhưng ý chí thúc đẩy bản thân thành công của Han Cheol mới là nguồn gốc của sự may mắn này.





Khi Han Cheol trở thành cảnh sát, một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra. Tuy nhiên, nạn nhân đều là những tên cặn bã nên người đời coi thủ phạm là một anh hùng. Trong mắt Han Cheol, hắn ta chỉ là một tên sát nhân, một tên tội phạm, dù anh cũng không biết hắn đã làm cách nào mà có thể đóng băng nạn nhân đến chết. Anh cho rằng nếu để cho những kẻ tự xưng là thần thánh muốn làm gì thì làm thì đất nước sẽ trở thành một mớ hỗn độn.