Twice trở lại với album mini thứ 12 “Ready To Be” vào ngày 10/3

Công ty giải trí JYP ngày 15/2 đã đăng tải một hình ảnh về lịch trình quảng bá cho đợt trở lại của nhóm nhạc nữ Twice với album mini thứ 12 “Ready To Be”.

Trước đó, Twice sẽ bật mí danh sách bài hát từ ngày 17/2, sau đó lần lượt là video giới thiệu album, ảnh concept, teaser của video âm nhạc (MV) cho từng bài hát mới. Vào ngày comeback 10/3, nhóm sẽ gặp gỡ người hâm mộ thông qua sự kiện biểu diễn trực tiếp.

Đáng chú ý, trong các hoạt động quảng bá được công bố, lịch trình vào lúc 2 giờ chiều ngày 20/2 được che đi, làm dấy lên sự tò mò của người hâm mộ K-pop toàn cầu.

Ngày 20/1 vừa qua, Twice đã phát hành đĩa đơn tiếng Anh “Moonlight Sunrise” và nhận được sự yêu thích trên toàn cầu. Đĩa đơn này đã lọt vào bảng xếp hạng chính “Hot 100” của Billboard (Mỹ) ở vị trí thứ 84 vào ngày 4/2 (giờ địa phương), trở thành album thứ hai lọt vào bảng xếp hạng này sau đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên “The Feels” phát hành tháng 10/2021. Ngoài ra, “Moonlight Sunrise” còn xếp thứ 39 trên bảng xếp hạng nghe nhiều hàng ngày của nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify khu vực Mỹ vào cùng ngày phát hành, và liên tục lọt top trong 11 ngày sau đó.

“Ready To Be” là album tái xuất sau 7 tháng kể từ album mini thứ 11 “Between 1&2” phát hành vào ngày 26/8 năm ngoái. Album “Between 1&2” từng đứng thứ ba trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200”, đưa Twice lần thứ ba lọt vào Top 10 trên “Billboard 200”. Thêm vào đó, theo tổng hợp doanh số bán đĩa CD và lượt tải xuống trực tuyến ở Mỹ năm ngoái do công ty dữ liệu giải trí Mỹ Luminate thực hiện, Twice là nhóm nhạc đứng thứ 5 về lượng tiêu thụ album tại Mỹ trong năm 2022.

Album mini thứ 12 của Twice “Ready To Be” sẽ chính thức lên kệ vào lúc 2 giờ chiều ngày 10/3 (giờ Hàn Quốc) và hiện đang mở đặt trước kể từ hôm nay 15/2.