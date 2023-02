Lễ hội âm nhạc EDM lớn nhất thế giới “Don’t Let Daddy Know” được tổ chức tại Hàn Quốc cuối tháng 4

Công ty BEPC Tangent sẽ cùng hợp tác với Seoul Land để đồng tổ chức Lễ hội âm nhạc “Don't Let Daddy Know Korea – Kick off Korea” tại công viên giải trí Seoul Land, thành phố Gwacheon, tỉnh Gyeonggi vào hai ngày 29-30/4.

“Don't Let Daddy Know” (DLDK) được xem là cái nôi của lễ hội âm nhạc điện tử (EDM), được tổ chức lần đầu vào năm 2012 tại Hà Lan và đã đi qua 21 quốc gia trong đó có Áo, Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản. DLDK cũng đang được những người đam mê lễ hội tại Hàn Quốc đánh giá là “lễ hội âm nhạc EDM đích thực”.

Cái tên đầu tiên được công bố trong danh sách DJ/nhà sản xuất âm nhạc của DLDK tại Hàn Quốc lần này là bộ đôi anh em người Bỉ Dimitri Vegas & Like Mike. Bộ đôi này đã được công nhận về tài năng và đẳng cấp chuyên nghiệp khi dẫn đầu bảng xếp hạng “Top 100 DJ” do tạp chí DJ Mag nổi tiếng thế giới bình chọn vào năm 2015 và 2019, đồng thời lọt vào Top 3 bảng xếp hạng trên trong năm 2022.

BEPC Tangent được xem là đơn vị dẫn đầu trong văn hóa EDM trong bối cảnh lễ hội EDM đang trở nên phổ biến dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều loại hình lễ hội EDM để thu hút khán giả. Đơn vị này từng tổ chức các lễ hội EDM tiêu biểu như “World DJ Festival”, “S2O Festival”, “Strike Music Festival” và “Platform Music Festival”.

Ngoài ra, đơn vị đồng tổ chức DLDK tại Hàn Quốc là công viên giải trí Seoul Land cũng đã tổ chức nhiều lễ hội EDM trong nước và quốc tế kể từ “World DJ Festival” vào năm 2019. Đặc biệt, là một công viên chủ đề, Seoul Land đã nổi lên như một “thánh địa” mới cho các lễ hội EDM bằng cách tận dụng các khu vui chơi giải trí để phát triển các chương trình thú vị chưa từng có ở Hàn Quốc.

Có thể nói, lễ hội Don't Let Daddy Know tại Hàn Quốc kết hợp nhiều yếu tố để trở thành một lễ hội âm nhạc điện tử hoành tráng chưa từng có từ trước đến nay như ban tổ chức đầy kinh nghiệm, đội hình DJ hùng hậu và thế mạnh của địa điểm tổ chức. Thông tin bán vé và các nội dung liên quan dự kiến được đăng tải trên trang chủ của DLDK trong thời gian tới.