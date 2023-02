Twice tổ chức tour diễn thế giới đi qua 14 thành phố với 17 đêm diễn

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP Entertainment ngày 22/2 đăng tải lên trang mạng xã hội một tấm poster thông báo về lịch trình cho tour diễn vòng quanh thế giới thứ 5 “Ready To Be” của nhóm nhạc nữ Twice. Chuyến lưu diễn lần này có cùng tựa đề với album mini phát hành ngày 10/3 tới.

Theo lịch trình được công bố, tour diễn sẽ bắt đầu tại Seoul trong hai ngày 15-16/4, đi qua các thành phố của Australia và Nhật Bản trong tháng 5, sau đó dừng chân tại châu Mỹ trong tháng 6 và tháng 7. Đây chỉ là lịch trình đợt một, Twice dự kiến sẽ tổ chức thêm diễn khác nữa trong năm nay.

Quy mô tour diễn lần này đang khiến người hâm mộ K-pop trên toàn thế giới háo hứng mong đợi. Đặc biệt, có tổng cộng 6 buổi diễn được tổ chức tại sân vận động lớn ở Nhật Bản và Mỹ, lần lượt là sân vận động Yanmar Nagai ở thành phố Osaka và sân vận động Ajinomoto ở Tokyo vào tháng 5, rồi đến sân vận động SoFi ở Los Angeles trong tháng 6 và sân vận động MetLife ở New York vào tháng 7.

Các cô gái nhà JYP đã đạt được nhiều kỷ lục mới thông qua các tour diễn thế giới theo từng năm. Vào tháng 3/2019, Twice là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên mở concert tại Tokyo Dome, sau đó ba lần liên tiếp tổ chức concert tại đây cho đến tháng 4/2022. Tháng 5/2022, Twice từng biểu diễn tại sân vận động Banc of California (Mỹ), nơi nhóm được vinh danh là “Nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Bắc Mỹ”.

Mặt khác, Twice sẽ trở lại với sức hút mới mẻ và táo bạo trong album mini thứ 12 “Ready To Be” và ca khúc chủ đề “Set Me Free” phát hành lúc 2 giờ chiều (giờ Mỹ) ngày 10/3.