Cabin Fever (Purple Kiss)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Purple Kiss (퍼플키스)

Tên album / Đĩa đơn: Cabin Fever

Ngày phát hành: 15/02/2023





Ca khúc

1. Intro : Save Me

2. Sweet Juice

3. T4ke

4. Autopilot

5. 아지트 (agit)

6. So Far So Good





Giới thiệu

Purple Kiss, nhóm nhạc nữ tài năng với giọng hát nổi bật cùng các màn trình diễn mạnh mẽ và concept độc đáo nổi bật trong số các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4, đã trở lại với album mini thứ 5 “Cabin Fever” vào ngày 15/2.





Album “Cabin Fever” bắt đầu với những ý nghĩa như nỗi lo lắng, xa lánh, sợ hãi và được nhóm diễn giải thông qua âm nhạc. Purple Kiss cho mọi người biết cách để vượt qua những nỗi sợ như “Cabin Fever”, cùng nhau tìm đến tự do và cùng nhau vượt qua nó. Bài hát chủ đề “Sweet Juice” có nghĩa bóng là “tự do”, truyền tải thông điệp rằng năng lượng tích cực là cần thiết trong cuộc sống, giống như sự ngọt ngào trong một ly nước ép. “Hãy tự do nhảy múa và đốt cháy những ràng buộc đã kìm nèn chúng ta bấy lâu để chinh phục tự do” chính là thông điệp mà các cô gái truyền tải đến người nghe qua album mới này.