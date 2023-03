BTS 4 năm liên tiếp giành giải “Nhóm nhạc được yêu thích nhất” tại Kids’ Choice Awards (Mỹ)

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã giành chiến thắng ở hạng mục “Nhóm nhạc được yêu thích nhất” tại Lễ trao giải Kids' Choice Awards 2023 được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 4/3 (giờ địa phương). BTS đã giành giải thưởng ở hạng mục này trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2020.

Kids' Choice Awards (KCA) là giải thưởng tiêu biểu của kênh truyền hình Nickelodeon của Mỹ, được trao cho những ngôi sao xuất sắc nhất trong các lĩnh vực âm nhạc, phát thanh truyền hình và điện ảnh do người xem là thiếu nhi và thanh thiếu niên bình chọn.

Bắt đầu với giải thưởng ở hạng mục “Ngôi sao âm nhạc toàn cầu được yêu thích” năm 2018, BTS đã lần đầu giành được giải thưởng “Nhóm nhạc được yêu thích” vào năm 2020. Trong năm 2021, nhóm đã giành được cả hai giải thưởng trên cùng với “Bài hát được yêu thích” và tiếp tục đem về giải “Nhóm nhạc được yêu thích” trong năm ngoái.

Trong năm nay, nhóm nhạc K-pop cùng được để cử với BTS ở hạng mục này là Blackpink, ngoài ra còn có các đối thủ “đáng gờm” khác như nhóm nhạc Pop 5 Seconds of Summer, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, OneRepublic hay các ban nhạc Rock như Panic! at the Disco, và Paramore.