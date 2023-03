“Huyền thoại K-pop” Super Junior trở lại Việt Nam sau 12 năm, thành công ngoài mong đợi

ⓒ SM EntertainmentSuper Junior đã hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn tại thành phố thứ 13 của tour diễn thế giới “SUPER SHOW 9: ROAD” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 11/3 vừa qua.





“SUPER SHOW 9: ROAD” khai màn tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái, được tổ chức thành công tại 8 thành phố châu Á và 4 thành phố Nam Mỹ, trong đó có Việt Nam, khẳng định vị thế “huyền thoại K-pop” thế hệ hai.





Đặc biệt, concert tại Việt Nam được tổ chức sau gần 12 năm kể từ SUPER SHOW 3 vào năm 2011 nên càng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt hơn từ người hâm mộ địa phương. Các thành viên Super Junior cũng giao lưu với fan Việt qua những sân khấu cuồng nhiệt, “bắn” tiếng Việt gây thương nhớ nhiều E.L.F (tên fandom). Các chàng trai còn hứa sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.





Những bản hit từng khiến người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới “phát cuồng” như “Sorry Sorry”, “Mr.Simple”, “House Party”, “Devil”, “Black Suit” cũng đã nhận được những tràng vỗ tay và hò hét lớn tại concert Việt Nam. Các bài hát mới nhất như “Callin”, “MANGO” và “Celebrate” cũng đã được các chàng trai trình diễn một cách xuất sắc.





Ngoài ra, các sân khấu nhóm nhỏ và solo đã làm buổi diễn trở nên phong phú và đa dạng hơn. Từ “I wish it was you” của K.R.Y, “Latte” của Lee Teuk, Shindong và Siwon, “BAD” và “Danger” của D&E hay Yesung đã thêm cảm xúc với phiên bản solo của ca khúc chủ đề “Floral Sense” thuộc phiên bản đặc biệt của album đầy đủ đầu tiên vừa phát hành gần đây.





Hành trình của chuyến lưu diễn thế giới “SUPER SHOW” mang thương hiệu riêng của Super Junior bắt đầu từ năm 2008, đến năm nay là tour diễn thứ 9 và đang có những bước đi ý nghĩa với khán giả toàn cầu. Concert tiếp theo trong khuôn khổ “SUPER SHOW 9: ROAD” sẽ được tổ chức tại sân vận động mái vòm Belluna, tỉnh Saitama, Nhật Bản vào ngày 18 và 19/3 tới đây.