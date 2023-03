Harry Styles tổ chức concert đầu tiên tại Hàn Quốc

ⓒ Live Nation KR

Ngôi sao nhạc Pop người Anh Harry Styles lần đầu tiên đến Hàn Quốc để tổ chức biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ xứ sở kimchi. Concert được tổ chức vào ngày 20/3 tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ Olympic (KSPO Dome) ở công viên Olympic, Seoul, nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á, đi qua các nước như Thái Lan, Philippines, Singapore và Nhật Bản.

Harry Styles ra mắt vào năm 2010 trong nhóm nam 5 thành viên nổi tiếng thế giới có tên One Direction, được thành lập từ chương trình thử giọng The X-Factor của Anh. Cả 4 album đầu tiên của One Direction đã dẫn đầu bảng xếp hạng “Billboard 200” của trang Billboard (Mỹ), và bán ra tổng cộng khoảng 70 triệu bản album.

Giọng ca One Direction chính thức bắt đầu hoạt động solo từ năm 2017 với đĩa đơn “Sign of the Time sau khi nhóm thông báo tạm ngừng hoạt động và chính thức tan rã vào năm 2016.

Năm ngoái, bài hát “As It Was” nằm trong album thứ ba “Harry's House” của anh đã thành công vang dội, đứng đầu Bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (UK Official Charts) 10 lần và Bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard (Mỹ) 15 lần.

Đặc biệt, album “Harry's House” cũng giúp cho Harry Styles vinh dự giành giải “Album của năm” tại lễ trao giải Grammy, giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu nước Mỹ vào tháng 2 vừa qua.