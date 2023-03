Episode1 : Love (So!YoON!)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: So!YoON! (황소윤)

Tên album / Đĩa đơn: Episode1 : Love

Ngày phát hành: 14/03/2023





Ca khúc

01. IN (Void)

02. Smoke Sprite (Hát cùng RM)

03. Till the sune goes up

04. Bad

05. Why don’t you take me out? (skit)

06. Gave you all my love (hát cùng Jibin của Y2K92)

07. Zone out ; (skit)

08. EXIT

09. LOVE (a secret visitor) (hát cùng Park Ji-yoon)

10. CANADA

11. OUT (to be continued--- :)





Giới thiệu

Cô nàng trưởng nhóm Hwang So-yoon của ban nhạc SeSoNeon, lấy cảm hứng từ tên một tạp trí dành cho tuổi teen những 1980 mang tên 새소년 “Những thiếu niên mới” đã trở lại với đường đua âm nhạc tháng 3 với album phòng thu đầy đủ “Episode1 : Love” (Tập 1: Tình yêu).





Đây là album đầy đủ thứ 2 trong dự án solo So!YoON! của cô nàng sau khoảng thời gian 3 năm 10 tháng, có tất cả là 11 bài hát với sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Album này sẽ là tập hợp những hình thái khác nhau của tình yêu được nhận thấy thông qua nhiều góc nhìn của sự tưởng tượng, ước mơ và cả niềm khát khao trong các bài hát.





Ngay từ khi thông tin album được thông báo thì người hâm mộ đã rất tò mò vì sự xuất hiện của trưởng nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) RM và siêu mẫu Jang Yoon-ju trong sản phẩm lần này của So-yoon. Ngoài ra, So-yoon đã luôn cho thấy được một thế giới âm nhạc mới thông qua những sự hợp tác tuyệt vời với các nghệ sĩ trong các dự án solo của mình trước đây, nên không chỉ RM mà sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Park Ji-yoon, là người cũng từng tham gia kết hợp trong album solo ra mắt của trưởng nhóm RM là “Indigo” trong tháng 12 năm ngoái, càng khiến nhiều người kỳ vọng hơn.





Trong 11 ca khúc của album này thì ngoài hai ca khúc là “Bad” và “CANADA” đã được phát hành vào ngày 17/ 2 trước đó, hay ca khúc chủ đề “Smoke Sprite” kết hợp với RM, còn có các ca khúc khác như “Till the sun goes up”, Gave you all my love” (kết hợp với Jibin của bộ đôi Y2K92), hay “LOVE (a secret visitor)” hợp tác với Park Ji-yoon...Với những kinh nghiệm hợp tác với nghệ sĩ trong nước và quốc tế trước đó cùng với tài năng đã được kiểm chứng qua các sản phẩm solo của mình, thì màn trở lại sau một thời gian dài này của cô nàng So-yoon chắc chắn sẽ rất đáng mong chờ.