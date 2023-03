Twice tổ chức thêm 6 concert tại Mỹ cho tour diễn thế giới “Ready To Be”

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP gần đây đã thông báo về chuyến lưu diễn thế giới thứ 5 của nhóm nữ Twice mang tên “Ready To Be”, được tổ chức tại tổng cộng 14 quốc gia/khu vực trong đó có Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản và Bắc Mỹ.

Vào ngày 22/3 (giờ địa phương), vé cho buổi biểu diễn tại sân vận động SoFi (Los Angeles, Mỹ) đã “cháy sạch” ngay sau khi mở bán, khiến Twice trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên cháy vé concert tại sân vận động này của Mỹ, cho thấy độ nổi tiếng của nhóm trên toàn thế giới.

Ngoài Los Angeles, nhóm còn lập kỷ lục cháy vé ở 4 khu vực khác của Bắc Mỹ và Australia. Do đó, có 6 buổi biểu diễn được bổ sung thêm tại các thành phố của Mỹ như Oakland, Houston, Chicago và Toronto (Canada).

Như vậy, tour diễn thế giới “Ready To Be” của Twice với 23 đêm diễn sẽ bắt đầu tại Seoul trong hai ngày 15-16/4, đi qua các thành phố của Australia và Nhật Bản trong tháng 5, sau đó dừng chân tại châu Mỹ trong tháng 6 và tháng 7. Trong số các concert tại Mỹ, hai đêm diễn tại sân vận động SoFi trong tháng 6 và sân vận động MetLife vào tháng 7 có quy mô lớn hơn so với concert vào tháng 5/2022 tại sân vận động Banc of California, nơi nhóm được vinh danh là “Nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Bắc Mỹ”.

Ngoài ra, JYP cũng cho biết đang lên kế hoạch tổ chức tour diễn thế giới “Ready To Be” đợt hai, nối tiếp tour diễn đợt một này, làm tăng thêm sự kỳ vọng của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Twice đã trở lại đường đua K-pop vào ngày 10/3 với album mini thứ 12 mang tên “Ready To Be” và ca khúc chủ đề “Set Me Free”. Album đã giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng “Billboard 200” của trang nghe nhạc Billboard (Mỹ), giúp cho Twice có tổng cộng 4 album lọt vào Top 10 bảng xếp hạng này, nhiều nhất từ trước đến nay đối với một nhóm nhạc nữ K-pop.