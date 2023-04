the Billage of perception : chapter three – Billlie

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Billlie (빌리)

Tên album / Đĩa đơn: the Billage of perception : chapter three

Ngày phát hành: 28/03/2023





Ca khúc

01. enchanted night ~ 白夜 (Đêm trắng)

02. lionheart (the real me)

03. EUNOIA

04. various and precious (moment of inertia)

05. extra-ordinary

06. nevertheless





Giới thiệu

Album mini thứ 4 của nhóm nữ Billlie có tựa đề “the Billage of perception: chapter three” đã chính thức lên kệ vào chiều tối ngày 28/3, đánh dấu màn trở lại sau 7 tháng của nhóm. Đây chính là chương thứ III của chuỗi album với câu chuyện bí ẩn về “Sự mất tích của Billlie, khi trời đổ mưa màu tím trong 11 ngày” cùng lối kể chuyện độc đáo và mạch truyện được kết nối để tạo ra thế giới riêng của Billlie – hay còn gọi là Billliverse.





Album này sẽ là câu chuyện về những gì đã xảy ra vào chính ngày Billlie mất tích. Những manh mối liên quan đã được tiết lộ thông qua các album phát hành trước đó, và câu chuyện sẽ được làm sáng tỏ một cách sâu sắc hơn trong chương 3 này. Không những thế, màu sắc âm nhạc đa dạng và trưởng thành hơn của Billlie sẽ được thể hiện rõ nét thông qua 6 ca khúc trong album lần này. Cùng với đó sân khấu biểu diễn sẽ mang đến cho người hâm mộ một bầu không khí thật sảng khoái nhưng cũng không kém phần mơ mộng.





6 ca khúc của album bao gồm “enchanted night ~ 白夜” (Đêm trắng), “lionheart (the real me)”, ca khúc chủ đề “EUNOIA”, bài hát tặng fan “various and precious (moment of inertia)” với sự tham gia viết lời của các thành viên, tiếp đó là “extra-ordinary” và cuối cùng là “nevertheless”.





Trong đó, ca khúc chủ đề “EUNOIA” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “những suy nghĩ đẹp đẽ và quý giá”. Đây là một bài hát thuộc thể loại alternative funk pop kết hợp với âm thanh điện tử của synthwave và dòng nhạc disco tạo nên cảm giác khác biệt của hip-hop những năm 1990. Thông điệp mà bài hát muốn truyền tải chính là “trong mỗi chúng ta đều tồn tại sự mâu thuẫn, và để trở thành con người thật của mình thì chúng ta cần phải nhận ra và chấp nhận những sự mâu thuẫn đó”.





Hai album mini trước đó của Billlie đã lọt vào danh sách bình chọn “Album/bài hát K-pop hay nhất năm 2022” của các tạp chí âm nhạc hàng đầu của Mỹ và Anh như TIME, Billboard, NME, DAZED... càng khiến cho album lần này được kỳ vọng nhiều hơn.





Ngoài ra, việc tham dự lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới South by Southwest (SXSW) tại Mỹ vào ngày 14/3 vừa qua, và lịch trình ra mắt tại Nhật Bản trong tháng 5 tới đang báo hiệu cho cuộc tổng tấn công thị trường âm nhạc ở cả trong và ngoài nước của Billlie.