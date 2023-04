Cuộc đổ bộ của những idol nổi tiếng trong làng K-pop tháng 4

ⓒ PLEDIS Entertainment

Hàn Quốc đón sự trở lại của nhiều nhóm nhạc idol nổi tiếng trong tháng 4, báo hiệu một cuộc chiến khắc nghiệt trong làng âm nhạc K-pop.





Đầu tiên, trước thềm kỷ niệm 12 năm ra mắt, Apink sẽ comeback lần đầu tiên với đội hình 5 thành viên sau khi Son Na-eun rời nhóm, với album mini thứ 10 “Self”. Album này chứa đựng thông điệp “là chính mình”, không phải là hình ảnh nào đó mà người khác mong muốn bạn trở thành. Album chứa đựng 5 ca khúc, bao gồm bài hát chủ đề “D & D”, “Withcha”, “Me, Myself and I”, “Candy” và “나만 알면 돼” (Chỉ mình em biết là được). Trong đó, ca khúc chủ đề “D & D” là viết tắt của “Do Not Disturb”, nghĩa là “đừng làm phiền”, chứa đựng thông điệp đầy hy vọng rằng hãy tưởng tượng về một thế giới của riêng bạn mà không có ai làm phiền. Được biết, hai thành viên Park Cho-rong và Kim Nam-joo đã tham gia viết lời trong album lần này.





Tiếp đó, cả hai nhóm nhạc nữ IVE và Kep1er sẽ cùng comeback trong cùng ngày 10/4.





Từng “làm mưa làm gió” làng nhạc K-pop trong năm ngoái, các cô nàng IVE sẽ trở lại với album phòng thu đầy đủ đầu tiên, cũng là album thứ 4 của nhóm, đặt mục tiêu đạt được 4 cú hit liên tiếp. Album lần này mang tên “I’ve IVE”, có 12 ca khúc bao gồm ca khúc chủ đề “I AM”, ca khúc mở đường “Kitsch” phát hành ngày 27/3, “Blue Blood” đã được biểu diễn trong buổi fan concert gần đây, và các ca khúc b-side như “Not Your Girl”, “Lips”, “Heroine”, “Mine”, “섬찟” (Sởn tóc gáy), “궁금해” (Tò mò), “Cherish”, và “Shine With Me”. Đặc biệt, ca khúc mở đường “Kitsch” đã giúp IVE đạt danh hiệu “all-kill” trên các bảng xếp hạng nhạc số trong nước.





Cùng ngày, Kepler cũng quay trở lại với album mini thứ 4 có tựa “Love Struck!” bao gồm 5 bài hát, chứa đựng hình ảnh 9 cô gái lần đầu tiên đối mặt với cảm xúc “tình yêu”. Sau khi ra mắt vào tháng 1/2018 thông qua chương trình sống còn “Girls Planet 999” của đài Mnet, Kepler đã cán mốc 1 triệu bản album bán ra chỉ sau 10 tháng kể từ khi debut, nhận được sự yêu thích không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài.





Ngày 17/4, nhóm nhỏ NCT DoJaeJung gồm ba thành viên Doyoung, Jaehyun với Jungwoo của NCT sẽ chính thức phát hành album mini đầu tiên “Perfume” gồm 6 ca khúc với nhiều thể loại âm nhạc xoay quanh chủ đề tình yêu. Nhóm được lập ra nhờ sự kêu gọi nhiệt tình của fan hâm mộ sau khi thưởng thức sân khấu “후유증” (Di chứng) của bộ 3 này trong một concert của NCT127 vào tháng 10 năm ngoái.





Chưa dừng lại ở đó, anh đại “Seventeen” cũng sẽ comeback trở lại sau 9 tháng với album mini thứ 10 trong ngày 24/4. Album có tựa đề “FML”, viết tắt của “F*uck My Life”, một thuật ngữ chỉ sự than thở hoặc đổ lỗi cho bản thân và bi quan về cuộc sống. Tuy nhiên, Seventeen sẽ diễn giải ý nghĩa của nó theo quan điểm lành mạnh, trở thành một từ mang hướng chủ động và tích cực. Đặc biệt, album lần này dự kiến sẽ lần đầu tiên có hai ca khúc chủ đề.





Ngoài ra, Taeyang của Big Bang cũng đang trong quá mình sản xuất một album mới với mục tiêu phát hành trong tháng 4 này. Năm ngoái, Taeyang rời YG Entertainment, nơi anh gắn bó từ khi mới ra mắt, để đầu quân cho The Black Label.





Như vậy tháng 4 này sẽ là một “trận chiến lớn” giữa các tên tuổi trong ngành công nghiệp âm nhạc K-pop, thu hút sự chú ý của công chúng vào việc dự đoán các ca khúc sẽ thuộc thể loại âm nhạc nào.