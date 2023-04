Phim “Soulmate” đứng đầu phòng vé Việt Nam ngay trong tuần đầu công chiếu

ⓒ NEW

Bộ phim điện ảnh “Soulmate” (Tri Kỷ) của Hàn Quốc do đạo diễn Min Yong-geun cầm trịch được công chiếu tại Việt Nam vào cuối tháng 3 và đã vươn lên dẫn đầu phòng vé ngay trong tuần đầu ra mắt. Đặc biệt, trong ba ngày đầu công chiếu, bộ phim đã thu hút 64.000 khán giả đến xem.





“Tri Kỷ” được chuyển thể từ bộ phim “Thất Nguyệt và An Sinh” nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc, kể về hai người bạn Mi-so (do Kim Da-mi thủ vai) và Ha-eun (do Jeon So-nee thủ vai), đã nhận ra nhau từ lần gặp đầu tiên, và cùng với Jin-woo (do Byeon Woo-seok thủ vai) chia sẻ mọi thứ từ niềm vui, nỗi buồn, sự phấn khích và khao khát của tuổi thanh xuân.





Câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp dường như chạm đến trái tim khán giả Việt, và được kỳ vọng sẽ tạo nên “cơn sốt” hơn nữa trong thời gian tới.





Bên cạnh đó, cuốn nhật ký hậu trường ghi lại những câu chuyện quý giá tạo nên cặp “tri kỷ” này đã được xuất bản vào ngày 3/4.