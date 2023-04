Blank Page (Kim Woo-seok)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 김우석 (Kim Woo-seok)

Tên album / Đĩa đơn: Blank Page

Ngày phát hành: 03/04/2023





Ca khúc

01. Intro : Blank Page

02. Dawn

03. Love and Hate

04. Heaven, Are you there

05. Slip

06. 그리워하면 (Nhớ em)





Giới thiệu

Kim Woo-seok đã chính thức góp mặt trong đường đua Kpop tháng 4 với album mini thứ 4 là “Blank page” vừa ra mắt chiều tối ngày 3/4. Trong album trở lại sau hơn 1 năm, Kim Woo-seok đã “du hành thời gian và không gian” để mang đến cho người hâm mộ một album có thể lấp đầy “những trang giấy trắng” bằng những cảm xúc sâu sắc hơn. Cùng với đó là một phiên bản “Ro-Fan Visual” - Visual lãng mạn đậm chất giả tưởng hấp dẫn, lạnh lùng quyến rũ chết người, nhưng không kém phần thanh lịch và gợi cảm cùng tồn tại song song thông qua sự giao thoa của văn hóa phương Đông và phương Tây.





Kim woo-seok thể hiện hai hình ảnh khác biệt với nhiều sức hút khác nhau cùng các biểu cảm được nâng cấp hơn so với những gì anh chàng đã từng thể hiện thông qua những hoạt động solo của mình. Đó sẽ là hai phiên bản “Dice” và “Dive”. Trong đó, có một nhà du hành thời gian Kim Woo-seok quyến rũ vượt thời gian và không gian trong “Dice” và một Kim Woo-seok bị mê hoặc và mắc kẹt trong lỗ hổng thời gian của “Dive”.





Đặc biệt là anh chàng đã tham gia sáng tác và viết lời cho tất cả 6 bài hát thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau cho album lần này, bắt đầu bằng phần intro cùng tên album “Blank page”, sau đó là ca khúc chủ đề “Dawn” và lần lượt 4 bài b-side là “Love and Hate”, “Heaven, Are you there”, “Slip” và cuối cùng là “그리워하면” (Nhớ em). Trong đó, khúc chủ đề “Dawn” với thể loại Alternative R&B mơ mộng và u tối. Kim Woo-seok sẽ hóa thân thành nhân vật chính là nhà du hành vũ trụ kể về câu chuyện giả tưởng thú vị thông qua lời bài hát.





Kim Woo-seok cũng cho biết thêm là album này sẽ là một khía cạnh khác biệt so với hình ảnh tươi sáng của hai album trước đó. Và hơn bất cứ điều gì, là anh chàng đã rất vui và phấn khích vì có nhiều thời gian dành cho người hâm mộ.