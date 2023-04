ME (Jisoo - Blackpink)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Jisoo (지수) của Blackpink (블랙핑크)

Tên album / Đĩa đơn: ME

Ngày phát hành: 31/03/2023





Ca khúc

1. 꽃 (Bông hoa)

2. All Eyes On Me





Giới thiệu

“ME” là đĩa đơn solo đầu tay của Jisoo, “chị cả” nhóm nhạc nữ Blackpink, gồm ca khúc chủ đề “꽃” (Bông hoa) và một bài b-side “All Eyes On Me”. Ngay sau khi vừa phát hành, ca khúc đã gây náo loạn thị trường âm nhạc thế giới nhờ giai điệu bắt tai gây nghiện “cộp mác” YG và giúp Jisoo trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc tẩu tán được một triệu bản ngay tuần đầu phát hành (tính đến ngày 6/4). Phiên bản LP (Đĩa than) của “ME” chưa được phát hành nên con số 1,31 triệu bản album là chưa bao gồm LP. Điều này khẳng định sức ảnh hưởng của Blackpink nói chung và Jisoo nói riêng là cực lớn, nhưng dĩ nhiên chất lượng âm nhạc là điều không thể phủ nhận.





Các nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của Blackpink như Teddy, Kush, R.Tee cũng đã tham gia “nhào nặn” nên một “ME” với phần âm thanh giao thoa giữa hiện đại và cổ điển, tạo nên sự độc đáo và màu sắc riêng biệt, phù hợp với hình ảnh xinh đẹp cũng như giọng hát đặc trưng của Jisoo.