K-pop chuẩn bị đón loạt nhóm tân binh nam

Ba nhóm nam tân binh đổ bộ K-pop trong tháng 4 và tháng 5, hứa hẹn sẽ gây bão với "combo" giỏi, đẹp, trẻ.





Đầu tiên là Xodiac ngày 13/4 đã công bố hình ảnh về đội hình 9 thành viên trong concept đồng phục màu cổ điển hơi hướng hoàng gia vô cùng thần thái. Công ty quản lý One Cool Jacso Enterainment tháng trước đã "nhá hàng" cho người hâm mộ về màn ra mắt của nhóm khi cho phát hành đĩa đơn pre-debut "Calling". Nhờ đó mà người hâm mộ có thể thấy được âm sắc và nét quyến rũ của từng thành viên cũng như phần nào đoán được concept mà Xodiac sẽ chọn khi ra mắt. Nhóm sẽ chính thức debut với ca khúc "Throw a dice" trong ngày 25/4.





Tiếp theo là nhóm nhạc CMDM đến từ công ty giải trí CMDM, gồm 6 thành viên Byunghoon, Hyunha, Junhyung, Heejoo, Noyool, Seungho dự kiến ra mắt ngày 27/4 với đĩa đơn. CMDM là từ ghép “Commander” (Người chỉ huy) với “Man” (Chàng trai), 6 thành viên sẽ là những người chỉ huy xuất sắc chỉ đạo sân khấu và mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời nhất. Lịch trình cụ thể cho màn debut của 6 “chỉ huy” đã được công bố trên trang mạng xã hội chính thức của công ty, thu hút sự chú ý và kỳ vọng vào màn debut bùng nổ, mạnh mẽ như chính tên gọi của nhóm.





Nhóm còn lại là The Wind, nhóm nhạc nam 7 thành viên có độ tuổi trung bình 16,8 tuổi cực trẻ trung và tươi sáng của công ty giải trí With Us, dự kiến chính thức ra mắt ngày 15/5 với album mini đầu tay "Beginning : The Wind Page". Nhóm theo concept Youth+Teen, ngây thơ và tràn đầy năng lượng, hứa hẹn chiếm trọn trái tim khán giả. Thời gian phát hành video âm nhạc (MV), teaser cũng như các hoạt động liên quan đến màn ra mắt của The Wind đã được công bố thông qua trang chủ của công ty.





Nhóm nhạc nam tân binh xikers đạt vị trí thứ 75 trên Billboard 200 chỉ sau hai tuần ra mắt 싸이커스, 데뷔 2주 만에 美 '빌보드 200' 75위 첫 진입





Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 10/4 (giờ địa phương) thông báo album mini đầu tay của nhóm nam tân binh xikers là “HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing” xếp vị trí thứ 75 trong bảng xếp hạng Billboard 200. Đây là thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này đối với album ra mắt của một nhóm nhạc tân binh.





Đặc biệt, xikres chỉ mới chính thức ra mắt vào ngày 30/3, tức đạt được thành tích này chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt.





xikers gồm 10 thành viên với kết hợp giữa “x” là tượng trưng cho tọa độ x của trục hoành và “Hiker” (người du hành) với ý nghĩa là “Những chàng trai du hành xuyên thời gian và không gian để tìm kiếm tọa độ”.





Album mini đầu tay của nhóm “HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing” gồm 7 bài hát với hai ca khúc chủ đề là “TRICKY HOUSE” và “ROCKSTAR”, đã tiêu thụ hơn 100.000 bản album bán ra, đứng vị trí thứ 5 trong số các album đầu tay của các nhóm nhạc nam.