Predator (Lee Gi-kwang)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Lee Gi-kwang (이기광)

Tên album / Đĩa đơn: Predator

Ngày phát hành: 17/04/2023

Ca khúc

1. Predator

2. Favorite

3. 아름답게 (I Can't Do This) (Một cách đẹp đẽ)

4. 불안 (Anxiety) (Bất an)

5. I’m Not You

6. Out of Control

7. Universe

8. Jealous

9. Goin' Down

10.Religious

11.Blind

12.Dive





Giới thiệu

Lee Gi-kwang (thành viên nhóm Highlight) phát hành album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên “Predator” với tư cách ca sĩ solo, là câu chuyện bắt đầu bằng sự thấu hiểu con người của anh.





Nam ca sĩ biết rằng thế giới giải trí này hầu hết được tạo thành từ những người luôn nổi bật, luôn mới mẻ, luôn thể hiện một chút gì đó khác biệt và những người muốn thưởng thức những điều đó. Vì vậy trong lần tái xuất này anh đã hơi “tham lam” một chút, thể hiện nhiều khía cạnh mà trước đó chưa từng thử sức và cũng chưa ai từng thấy. 12 bài hát trong album đã có từ rất lâu trước đây và giờ là lúc Lee Gi-kwang tập hợp chúng lại để tạo nên một album hoàn chỉnh thể hiện bản sắc của riêng mình.





Đối với nhiều người đây có thể là diện mạo hoàn toàn mới của Gi-kwang nhưng anh muốn họ biết rằng đây chính là Lee Gi-kwang và vẫn luôn là như vậy, chưa từng thay đổi. Anh yêu âm nhạc, luôn dùng hết sự chân thành và cố gắng để mang đến những sản phẩm âm nhạc độc đáo, chất lượng.