NCT Dream và aespa được Billboard vinh danh là “Ngôi sao K-pop đáng theo dõi”

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) đã vinh danh NCT Dream và aespa là "Ngôi sao K-pop đáng theo dõi" (K-Pop Star to Watch) trong một bài báo đăng tải trên trang web chính thức vào ngày 24/4 (giờ địa phương).

Theo Billboard, NCT Dream đã phát hành phiên bản tiếng Anh cho bài hát “Beatbox” vào tháng 3 vừa qua và đang thực hiện tour diễn thế giới tại 7 thành phố ở châu Âu và Bắc Mỹ. Tiếp bước NCT 127, NCT Dream cũng đang đến gần với người hâm mộ Mỹ và xuất sắc lọt vào bảng xếp hạng "Billboard 200" với album thứ hai thứ hai mang tên "Glitch Mode" vào năm ngoái.

Cũng trong mục này, Billboard gọi aespa là “nhóm nhạc đang đưa K-pop lên một tầm cao mới”. Trang tin này vinh danh aespa với thành tích trở thành nhóm nhạc K-pop có MV debut đạt số lượt xem cao nhất sau 24 giờ với “Black Mamba”, ngoài ra còn có 6 bài hát lọt vào bảng xếp hạng “Billboard Global 200”, thậm chí còn đứng đầu bảng xếp hạng “World Albums” của trang này với hai album “Savage” và “Girls”.

Trong khi đó, NCT Dream sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới tại SM Mall Of Asia Arena ở thủ đô Manila, Philippines, từ ngày 29/4 đến ngày 30/4, còn aespa sẽ phát hành bài hát mở đường "Welcome To My World" vào ngày 2/5 và album mini thứ ba "MY WORLD" vào ngày 8/5.