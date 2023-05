SEVENTEEN 10th Mini Album 'FML' –SEVENTEEN

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 세븐틴 (SEVENTEEN)

Tên album / Đĩa đơn: SEVENTEEN 10th Mini Album 'FML'

Ngày phát hành: 24/04/2023





Ca khúc

01. F*ck My Life

02. 손오공 (Tôn Ngộ Không)

03. Fire

04. I Don’t Understand But I Luv U

05. 먼지 (Bụi)

06. April Shower





Giới thiệu

Seventeen và album mini thứ 10 “FML” phát hành trong ngày 24/4 chỉ cần 1 ngày để xô đổ các kỷ lục doanh số bán album của K-pop. Album đã đạt được 4,64 triệu lượt đặt trước, cao nhất lịch sử K-pop và tẩu tán gần 4 triệu bản ngay trong ngày đầu tung ra.





Album này chính là một “kiệt tác chuyển mình” với một câu chuyện mới, một khởi đầu mới, một thử thách mới nhưng tràn đầy sự tự tin của Seventeen. Và cũng lần đầu tiên Seventeen phát hành hai ca khúc chủ đề trong một album kể từ khi ra mắt. “FML” là viết tắt của “F*ck My Life” trong tiếng Anh, dùng để than thở hay đổ lỗi cho số phận bản thân khi có điều gì xấu xảy ra hoặc bi quan về cuộc sống khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ.





Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực ấy thì Seventeen đã diễn giải nó theo một cách tích cực và nói thay tiếng lòng cho những người trẻ rằng: “Thay vì bi quan và chán nản thì hãy cũng nhau chiến đấu và vượt qua chúng”.





Toàn bộ 6 ca khúc trong album đều có sự tham gia sáng tác, viết lời của các thành viên Seventeen với hai ca khúc chủ đề là “F*ck My Life” và “손오공” (Tôn Ngộ Không) cùng các ca khúc khác như “Fire”, “I Don’t Understand But I Luv U”, “먼지” (Bụi) và “April shower”.





“F*ck My Life” lấy cảm hứng từ old school hip-hop, tạo ấn tượng với lời ca thẳng thắn và mạnh mẽ. Thay vì sự an ủi đầy mơ hồ, Seventeen muốn đem đến niềm hy vọng cho những ai đang sống trong hiện thực khốc liệt, ủng hộ họ chấp nhận thực tế và tiếp tục vươn lên. Bài hát chủ đề còn lại “Tôn Ngộ Không” là ca khúc chứa những điệu kick rhythm đa dạng được lặp đi lặp lại, theo phong cách Alternative Jersey Club với vibe mạnh mẽ. Lấy cảm hứng từ nhân vật hư cấu Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, vị Tề Thiên đại thánh đã phát triển bản thân khi trải qua những thử thách và thất bại. Bài hát cũng là hiện thân hoàn hảo của Seventeen, nhóm nhạc duy trì được đỉnh cao sự nghiệp và khả năng phát triển vô hạn. MV “Tôn Ngộ Không” gây chú ý khi Seventeen xuất hiện trong đồng phục đen, cùng 200 dancer và vũ đạo đồng đều khiến người xem phải choáng ngợp.





Các thành viên chia sẻ mặc dù hai ca khúc có sức hút và điểm mạnh khác nhau nhưng đều rất là “Seventeen”. Được biết là nhóm đã thích cả hai ca khúc đến nỗi vừa nghe xong thì đồng ý phát hành cả hai thành ca khúc chủ đề luôn.