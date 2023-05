THE COLORS OF LOVE - Bang Yong-guk

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 방용국 (Bang Yong-guk)

Tên album / Đĩa đơn: THE COLORS OF LOVE

Ngày phát hành: 02/05/2023





Ca khúc

01. Ride or Die

02. 숨 (Hơi thở)

03. Green (hợp tác với SOOVI)

04. Rain On Me (hợp tác với COE)

05. UFO

06. I Don’t Care





Giới thiệu

Album mini thứ 3, sản phẩm trở lại sau 1 năm 2 tháng của nghệ sĩ solo - Producer Bang Yong-guk có tên là “The Colors Of Love” đã được chính thức phát hành trong chiều tối ngày 2/5, với tổng cộng 6 bài hát do chính Bang Yong-guk sáng tác và viết lời.





Đúng như tựa đề album “Những sắc màu của tình yêu” thì “tình yêu” ở đây là nguồn cảm hứng chính với rất nhiều cung bậc cảm xúc: phấn khích, hồi hộp, ấm áp khi yêu hay lạnh lùng, đau đớn của phút chia ly và cả nỗi nhớ thương hoài niệm khi cả hai đã xa rời. Thông qua việc so sánh, ẩn dụ những màu sắc với cảm xúc đa dạng trong tình yêu, nam ca sĩ đã vẽ lên bức họa mơ mộng nhiều sắc màu tương phản và âm nhạc đã được thể hiện dưới góc độ nghệ thuật.





Tất cả bài hát trong album mini đều có liên kết chặt chẽ với nhau. Trước đó ca khúc “Green” (hợp tác với SOOVI) đã được phát hành trước như một ca khúc mở đường. Bài hát như một tác phẩm hội họa đầy cảm xúc với sự đam mê ngày càng dâng lên không rào cản, hứa hẹn những biến đổi đầy bất ngờ ở các ca khúc tiếp theo trong album được phát hành sau đó.





Ca khúc chủ đề “Ride or Die” thuộc thể loại Hip-hop R&B, rực cháy như buổi hẹn đầu tiên khi tình yêu bắt đầu bén lửa. Một bài nhạc màu đỏ với cảm xúc bồi hồi xao xuyến, lạ lẫm nhưng lại mong mỏi đợi chờ, thể hiện mạnh mẽ cảm tính nghệ thuật của chính nam ca sĩ. 4 ca khúc còn lại là “숨” (Hơi thở), “Rain On Me” (hợp tác với COE), “UFO” và “I Don't Care” chứa đựng những màu sắc khác nhau của giây phút rung động cho đến khoảnh khắc chia tay tưởng như thế giới này không còn bất cứ màu sắc nào. Người nghe sẽ cảm thấy như được trải qua các cung bậc cảm xúc của một mối tình trọn vẹn khi nghe toàn bộ album theo thứ tự.





Sau khi phát hành album “The Colors Of Love”, Bang Yong-guk cũng sẽ tổ chức chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên trong sự nghiệp solo của mình. Tour diễn mang tên “The Colors Of Bang Yong-guk” sẽ bắt đầu từ ngày 19/5 tại Osaka, Nhật Bản và đi qua các thành phố khác của Mỹ như Boston, New York và châu Âu như London, Paris...