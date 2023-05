Khi hoa trà nở (10) 천만다행이다

Mẫu câu trong tuần

천만다행이다 (Thật may quá)

[cheon-man-da-haeng-i-da]





Phân tích

Câu ở dạng thân mật trống không, dùng khi cảm thấy rất may mắn vì bỗng nhiên tránh được vận xui rủi hay những việc bất hạnh.





천만 mười triệu, muôn vàn, vô cùng, số rất nhiều

다행 may mắn bất ngờ

천만다행 rất may mắn, vô cùng may mắn

이다 là





* 천만다행 (rất may mắn, vô cùng may mắn) + 이다 (là) = 천만다행이다 (Thật may quá)





Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Thật may quá"

Mức độ kính trọng

Mẫu câu

Thân mật trống không

천만다행이다 (cheon-man-da-haeng-i-da) Thân mật kính trọng

천만다행이에요 (cheon-man-da-haeng-i-e-yo)





* Ứng dụng mẫu câu "Thật may quá"



Tình huống

Mẫu câu

Ý nghĩa

Khi chạy vội đến ga tàu hỏa và vừa đúng lúc bắt kịp tàu.

와, 진짜 천만다행이다. (wa, jin-jja cheon-man-da-haeng-i-da) Ôi, thật may quá. Đồng ý với ý kiến của đối phương khi không bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông.

그러게요. 이만하길 천만다행이에요. (geu-reo-ge-yo. i-man-ha-gil cheon-man-da-haeng-i-e-yo) Đúng vậy. Thật may là chỉ bị nhẹ thôi.