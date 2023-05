“Left and Right” của Jungkook (BTS) được BMI (Mỹ) chọn là bài hát nhạc Pop được phát nhiều nhất trong năm tại Mỹ

ⓒ YONHAP News

Tổ chức quyền tác giả âm nhạc của Mỹ BMI (Broadcast Music, inc.) đã công bố 50 người chiến thắng trong Giải thưởng nhạc Pop BMI 2023 (BMI Pop Awards).

Trong đó, ca khúc “Left and Right” hợp tác giữa thành viên Jungkook của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth phát hành vào ngày 24/6 năm ngoái đã được vinh danh là một trong “Những bài hát nhạc Pop được phát nhiều nhất tại Mỹ năm 2022” (Most-Performed Songs of the Year).

Đây là danh sách tuyển tập các bài hát được phát nhiều nhất trên đài radio và các dịch vụ phát trực tuyến kỹ thuật số trong năm qua.

Kể từ khi phát hành, “Left and Right” đã trở thành “cơn sốt” và được chọn phát trên các đài phát thanh toàn thế giới. Ca khúc cũng đạt 100 triệu lượt stream trên Spotify chỉ sau 24 ngày và đã cán mốc 500 triệu lượt stream sau 232 ngày, và lọt top bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard (Mỹ) trong 17 tuần liên tiếp.

Ngoài ra, bài hát “Left and Right” còn chiến thắng ở hạng mục “Bài hát hợp tác của năm” tại Giải thưởng Sự lựa chọn của công chúng 2022 (People's Choice Awards 2022) và “Giải Vàng” tại Lễ trao giải cuối năm Best Gold & Platinum Awards của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA), cùng nhiều giải thưởng xuất sắc khác của nước Mỹ.