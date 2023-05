MY WORLD (aespa)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 에스파 (aespa)

Tên album / Đĩa đơn: MY WORLD - The 3rd Mini Album

Ngày phát hành: 08/05/2023





Ca khúc

01. Welcome To My World (hát cùng nævis)

02. Spicy

03. Salty & Sweet

04. Thirsty

05. I’m Unhappy

06. Til We Meet Again





Giới thiệu

Nhóm nhạc nữ aespa đã trở lại với thế giới thực từ vũ trụ Kwangya cùng album mini thứ 3 là “MY WORLD”, phát hành trong chiều tối ngày 8/5. Đây là album comeback sau khoảng 10 tháng, mở ra phần 2 trong thế giới quan của nhóm ở thế giới đời thực với nhiều thử thách sau khi đã chiến đấu với Black Mamba tại vũ trụ Kwangya ở phần 1.





aespa ở thế giới thực có một sự thay đổi trong âm nhạc và concept của nhóm khác với tại vũ trụ Kwangya. Nếu các bài hát trước đây là về những chiến binh mạnh mẽ thì các ca khúc lần này sẽ thể hiện sự tươi mới và tràn đầy sức sống - điều mà aespa chưa từng thể hiện. Cùng với đó nhóm sẽ khiến người hâm mộ có cảm giác như đang xem một bộ phim highteen, cùng sự trẻ trung và tự do hơn trong phong cách ăn mặc phù hợp với lứa tuổi của nhóm.





Album gồm 6 ca khúc, bao gồm ca khúc mở đường “Welcome to MY WORLD” được phát hành cùng với naevis, nhân vật ảo giúp aespa mở cổng kết nối để đến Kwangya, chiến đấu với thế lực hắc ám.





Ca khúc chủ đề được chọn cho lần tái xuất này có tựa là “Spicy” và 4 ca khúc thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như “Salty & Sweet”, “ Thirsty” “I’m Unhappy” và “Til We Meet Again”. Đây là các ca khúc đã được nhóm bật mí trong tour lưu diễn hoặc trong các sản phẩm quảng bá trước đó. “Spicy” là một bài hát thuộc thể loại dance trên nền âm thanh synth đầy mạnh mẽ và nhịp điệu năng động. Lời bài hát mang tinh thần tự do, chứa đựng sức hút của aespa cùng giọng hát độc đáo với năng lượng trẻ trung của mỗi thành viên.





Các thành viên đã chia sẻ rằng rất thích “Spicy” vì nó không giống những gì nhóm đã từng trình bày, thể hiện một khía cạnh hoàn toàn mới của aespa và đặc biệt đây cũng là bài hát rất phù hợp với mùa hè. Điểm nhấn vũ đạo của “Spicy” chính là động tác đặt ngón tay út lên trước miệng, giống như khi ăn đồ cay vậy. Nhóm thì vẫn chưa đặt tên cho động tác này và tất nhiên là sẽ nhờ người hâm mộ đặt tên giúp. Đáp lại thì người hâm mộ cũng đã khiến nhóm “nở mày nở mặt” khi đạt con số hơn 1,8 triệu bản album đặt trước, xếp thứ 2 trong các nhóm nhạc nữ Kpop.