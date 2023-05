Liminality-EP.DREAM - Verivery

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Verivery (베리베리)

Tên album / Đĩa đơn: Liminality-EP.DREAM

Ngày phát hành: 16/05/2023





Ca khúc

1. Crazy Like That

2. JUICY JUICY

3. Raincoat

4. Smile With You ( )

5. Thank you, NEXT? (bài hát chỉ có trong phiên bản CD)





Giới thiệu

Sau khi gặt hái được nhiều thành công với album “Liminality-EP.LOVE”, nhóm nhạc nam Verivery đã trở lại làng nhạc K-pop sau nửa năm vắng bóng. Album lần này là album mini thứ 7 và đúng như tên gọi “Liminality-EP.DREAM”, album có chủ đề theo đuổi ước mơ với hai phiên bản: “PLAY” mang thông điệp tận hưởng hiện tại, và “PLAN” kêu gọi người nghe hướng đến tương lai. Ảnh bìa album và video âm nhạc (MV) của bài hát chủ đề đều thể hiện hành trình hướng tới mục tiêu theo đuổi ước mơ bằng sự bền bỉ và đam mê của nhóm.