HYPE, YG và SM rục rịch ra mắt “tân binh khủng long” trong năm nay

ⓒ HYBE, KOZ Entertainment

Năm 2023 sẽ là một năm ra mắt của các thần tượng thế hệ 5 nối tiếp các thần tượng thế hệ 4, điển hình như các nhóm nữ mạnh mẽ IVE, Le Sserafim, aespa và NewJeans.

Được thành lập bởi nam ca sĩ-rapper đa tài Zico, công ty KOZ Entertainment trực thuộc HYPE sẽ bước những bước đầu tiên trong ngành công nghiệp âm nhạc vào ngày 30/5 tới với màn ra mắt nhóm nhạc nam tân binh Boy Next Door.

Boy Next Door có nghĩa là “những chàng trai nhà bên”, thể hiện mong muốn được tiếp cận với khán giả một cách thoải mái như những người hàng xóm cạnh nhà. Nhóm gồm 6 thành viên Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan and Woonhak. Đĩa đơn ra mắt mang tên “WHO!” gồm ba bài hát chủ đề “Điên mất thôi (But I Like You)”, “One and Only” và “Serenade”. Đặc biệt, nhà sản xuất âm nhạc chính cho ba ca khúc là Pop Time, người từng sản xuất “TOMBOY” của G-I(DLE), “Any Song” và “New thing” của Zico.

BabyMonster, nhóm nhạc nữ tân binh sau 7 năm của công ty YG Entertainment cũng đang gây sự chú ý trong công chúng với loạt sê-ri sống còn “Last Evaluation”. Đội hình cuối cùng có 7 người gồm Ahyeon, Ruka, Chiquita, Haram, Pharita, Rora và Asa.

Các cô nàng “Quái vật bé bỏng” được lên kế hoạch sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Trước đó, vào ngày 14, BabyMonster đã phát hành bài hát trước khi ra mắt mang tên “Dream” và đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Các bài hát thịnh hành của Billboard (Mỹ), chứng tỏ sức nóng của họ ngay cả trước khi ra mắt chính thức.

Về phần mình, công ty giải trí SM đã lên phát còi chính thức bắt đầu chiến lược “SM 3.0: NEW IP 2023”. Vào ngày 24/5, SM thông báo Sungchan và Shotaro sẽ rời NCT để gia nhập một nhóm nhạc nam tân binh dự kiến ra mắt trong năm nay, 7 năm kể từ NCT ra mắt vào năm 2016. Được biết, nhóm nam mới bao gồm Eunseok, Seunghan của SM Rookies và cả thành viên mang quốc tịch Mỹ.

Ngoài ra, SM cũng đang lên kế hoạch cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới sau 3 năm. Nhóm nhạc nữ mới dự kiến ra mắt vào quý IV năm nay, dự kiến sẽ là nhóm nhạc nhiều thành viên, bao gồm cả những thực tập sinh đã được tiết lộ thông qua cuộc họp đánh giá vào tháng 3.