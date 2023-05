The Future Is Ours : Lost - AB6IX

Ca sĩ / Nhóm nhạc: AB6IX (에이비식스)

Tên album / Đĩa đơn: The Future Is Ours : Lost

Ngày phát hành: 29/05/2023





Ca khúc

1. Blaze

2. Loser

3. Reality

4. Eden

5. 우리가 헤어졌던 이유 Part 2 (Lý do chúng ta chia tay – Phần 2)





Giới thiệu

Đúng như tên gọi, album mini thứ 7 "The Future Is Ours : Lost" của nhóm nhạc nam AB6IX nói lên thông điệp "biến tương lai trở thành của chúng ta", cũng như những mất mát và nỗi đau không thể tránh khỏi khi phải trải qua trong quá trình đó. Ca khúc chủ đề "Loser" là một ca khúc kể lại câu chuyện nhân vật chính tìm kiếm ánh sáng ngay cả trong bóng tối đầy tuyệt vọng, với sự tham gia viết lời của thành viên tài năng Lee Dae-hwi.