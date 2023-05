ICKY - KARD

Ca sĩ / Nhóm nhạc: KARD (카드)

Tên album / Đĩa đơn: ICKY

Ngày phát hành: 23/05/2023





Ca khúc

1. ICKY

2. Without You

3. Fxxk you

4. Been That Boy

5. CAKE

6. Without You (Alok Remix) (phiên bản cho radio)

7. ICKY (nhạc không lời)

8. Oh NaNa (ASTER Remix) (chỉ có trong CD)

9. Ring The Alarm (JERIDE Remix) (chỉ có trong CD)





Giới thiệu

Nhóm nhạc nam-nữ KARD trở lại đường đua K-pop với album mini thứ 6 "ICKY" bao gồm các bài hát mới như "Fxxk you", "Been That Boy" và "CAKE" cũng như bản remix cho các hit cũ của nhóm như "Oh NaNa" và "Ring The Alarm", "Without You" cùng bản phối lại của DJ nổi tiếng thế giới Aloky. Đặc biệt, hầu hết các bài hát trong album lần này có sự tham gia sáng tác và phối nhạc của các thành viên, cho thấy sự đa tài của nhóm nhạc đặc biệt này.