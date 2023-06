NewJeans đại diện Hàn Quốc cùng Jon Batiste góp giọng trong ca khúc mới của Coca-Cola

ⓒ Universal Music

Nhóm nhạc nữ NewJeans đã hợp tác cùng với Coke Studio, nền tảng âm nhạc toàn cầu của hãng Coca-Cola, phát hành ca khúc “Be Who You Are (Real Magic)” vào ngày 31/5. Ca khúc đã thu hút sự chú ý lớn khi có sự tham gia sản xuất của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jon Batiste, người đã giành được 5 cúp vàng tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64.

Bên cạnh hai tên tuổi kể trên, bài hát còn có sự tham gia góp giọng của rapper J.I.D đến từ Atlanta (bang Georgia, Mỹ), nghệ sĩ nhạc pop Latin Camilo đến từ Colombia và ca sĩ người Anh Cat Burns từng được đề cử trong Giải thưởng Brit 2023.

Coke Studio được ra mắt vào tháng 5 năm ngoái, nhằm mang đến trải nghiệm mới lạ cho tất cả mọi người trên khắp thế giới, thưởng thức những bài hát độc đáo phá vỡ ranh giới vùng miền hay thể loại âm nhạc.

“Be Who You Are (Real Magic)” là một bài hát có giai điệu sôi động và mang nhiều năng lượng tích cực. Giống như tiêu đề “Be Who You Are” có nghĩa là “Hãy là chính bạn”, bài hát chứa đựng khoảnh khắc kỳ diệu khi con người thành thật với chính bản thân mình, thừa nhận sự khác biệt của đối phương, đến với nhau và cùng hòa làm một. Trong video âm nhạc (MV) được phát hành cùng với ca khúc, 5 nghệ sĩ đã xuất hiện và thể hiện sự ăn ý hoàn hảo. Đặc biệt, NewJeans gây chú ý với phong cách và vũ đạo độc đáo.

Bài hát này là sự hợp tác thứ hai giữa các cô nàng NewJeans và Coke Studio. Trước đó, nhóm đã phát hành ca khúc Zero sau khi được chọn là Đại sứ toàn cầu của Coca-Cola vào tháng 4. Vào thời điểm đó, bài hát đã tạo nên “cơn sốt” khi đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước dù là một ca khúc quảng cáo.

Mặt khác, Coca-Cola có kế hoạch lần lượt giới thiệu nhiều nội dung âm nhạc khác nhau với 16 nhóm nghệ sĩ toàn cầu.