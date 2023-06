Unlock My World (fromis_9)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: fromis_9 (프로미스나인)

Tên album / Đĩa đơn: Unlock My World

Ngày phát hành: 05/06/2023





Ca khúc

1. Attitude

2. #menow

3. Wishlist

4. In the Mirror

5. Don't Care

6. Prom Night

7. Bring It On

8. What I Want

9. My Night Routine

10. 눈맞춤 (Chạm mắt nhau)





Giới thiệu

Sau khi gây ấn tượng với hình tượng mùa hè tươi mới với album mini thứ 5 "from our Momento Box" vào tháng 6/2022, nhóm nhạc nữ fromis_9 đã trở lại với album đầy đủ mang tên “Unlock My World”. Đây là album đầy đủ đầu tiên của nhóm sau 5 năm kể từ khi ra mắt vào năm 2018. Với album lần này, fromis_9 thể hiện quyết tâm “mở khóa thế giới của chính mình” và tiến tới một chân trời rộng lớn hơn. Thông điệp này được thể hiện rõ nhất trong ca khúc chủ đề “#menow”. Đây là một ca khúc kết hợp giữa giọng hát tinh tế và giàu cảm xúc của các thành viên cùng nhịp điệu nhạc đương đại.