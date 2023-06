BOYHOOD - TNX

Ca sĩ / Nhóm nhạc: The New Six (TNX)

Tên album / Đĩa đơn: BOYHOOD

Ngày phát hành: 07/06/2023

Ca khúc

Kick It 4 Now By You Good Day My Bias 1000 Miles Kick It 4 Now (bản tiếng Anh)

Giới thiệu

Album mini thứ ba của TNX kể về câu chuyện của 6 chàng trai với hoàn cảnh và nơi sống khác nhau, thành lập một nhóm với cùng một ước mơ và mục tiêu cùng nhau phát triển. Album bao gồm 6 ca khúc, trong đó có "By You" của nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ Mike Daley, và "Good Day" của nhà sản xuất Thụy Điển BANGERS&CA$H. Đặc biệt, ca khúc chủ đề "Kick It 4 Now" sáng tác bởi G'harah"PK" Degeddingseze, được biết đến là nhà sản xuất của nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng thế giới Chris Brown.