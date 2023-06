Twice thu hút 50.000 khán giả trong concert tại sân vận động SoFi (Mỹ)

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc nữ Twice đã khai màn thành công cho chuyến lưu diễn thế giới thứ 5 mang tên “READY TO BE” tại châu Mỹ trong ngày 10/6 ở sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ), thu hút một lượng khán giả lên tới 50.000 người và trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên trình diễn và cháy vé tại sân vận động này. Tờ báo OSEN của Hàn Quốc đã nêu ra 5 từ khóa chính đặt theo tên của nhóm để miêu tả về concert này.

[Talented : Tài năng]

Twice nổi tiếng với kỹ năng vũ đạo xuất sắc và khả năng làm chủ sân khấu, biến hóa phù hợp theo nhiều concept và thể loại âm nhạc, mang đến những màn trình diễn khiến khán giả không hề rời mắt dù chỉ một giây. Các cô nàng đã mở màn hoành tráng cho buổi biểu diễn tại sân vận động SoFi bằng ca khúc “Set Me Free” và “Can't Stop Me” . Sau đấy là hàng loạt các ca khúc hit như đĩa đơn tiếng Anh “Moonlight Sunrise” từng lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard (Mỹ) và “Feel Special”, một bài hát đặc biệt ý nghĩa với Twice và Once (tên fandom của nhóm) hay “Go Hard”, một bài hát trong album đầy đủ thứ 2.

Đặc biệt, khi 9 thành viên lần lượt trình diễn những sân khấu solo của mình với 9 màu sắc và sự thu hút riêng biệt như chơi piano, hát bài tự sáng tác và biểu diễn cover, mỗi người trong số họ đã thể hiện tài năng vô hạn và thiên phú của mình, khiến khán giả phải reo hò cổ vũ nồng nhiệt và hô vang tên của các thành viên.

[Wide : Rộng lớn]

Sân vận động SoFi được mệnh danh là sân vận động đắt đỏ nhất thế giới, có quy mô và kích thước “khủng” đến mức thang máy bên trong gồm 6 tầng được lắp đặt để chứa toàn bộ chỗ ngồi. Các nghệ sĩ tên tuổi thế giới đã trình diễn tại đây có thể kể đến như nhóm nhạc rock huyền thoại của Anh The Rolling Stones, ban nhạc rock Mỹ Red Hot Chili Peppers hay ngôi sao nhạc pop The Weekend.

Twice bày tỏ niềm tự hào, cho biết khi mơ ước trở thành ca sĩ, nhóm chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ tổ chức concert ở Mỹ và tại một địa điểm lớn như vậy, nhưng điều này thực sự tuyệt vời mà các cô nàng sẽ không bao giờ thể quên được.

[Iconic : Biểu tượng]

Có thể thấy tình cảm và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Los Angeles dành cho Twice qua trang phục. Như thể đã chờ đợi ngày này từ lâu, các fan đã đến concert cùng với những phụ kiện được bày bán tại concert (goods), quần áo họ tự may dựa trên trang phục sân khấu của Twice và tận hưởng concert một cách trọn vẹn. Không những thế, họ đồng thanh hát theo các bài hát tiếng Hàn như “SCIENTIST”, “Heart Shaker”, “Alcohol-Free” và “Talk that Talk”.

[Confident : Sự tự tin]

Trong suốt buổi diễn, Twice đã giao lưu bằng tiếng Anh để thể hiện sự gần gũi với người hâm mộ. Các cô gái cho biết cảm thấy “nổi da gà” khi nhìn thấy một khán đài chật kín 50.000 người. Mặc dù ngôn ngữ khác biệt và ở khoảng cách xa nhưng nhóm vẫn cảm nhận được sự kết nối với fan qua âm nhạc và sân khấu. Twice cảm thấy tự tin vì nhờ có Once mà các cô nàng mới được trình diễn tại sân vận động lớn như SoFi. Nhóm cũng không quên gửi lời cảm ơn và hứa sẽ sớm quay lại.

[Excellent : Sự vượt trội]

Twice đang được đặt kỳ vọng rất cao trong các bước tiến trên thế giới với các sản phẩm âm nhạc chất lượng vượt trội xứng tầm với biệt danh “nghệ sĩ sân vận động”.

Thừa thắng xông lên, concert lần này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là bàn đạp đưa nhóm lên một vị trí cao hơn. Sau Los Angeles, Twice sẽ đến các thành phố khác của Mỹ như Oakland, Seattle, Dallas, Houston, Chicago, New York và cả Canada để gặp gỡ người hâm mộ Bắc Mỹ. Trong đó, buổi diễn tại sân vận động MetLife tại New York vào ngày 6/7 đã cháy vé ngay sau khi mở bán. Các ghế bổ sung đã được mở thêm tận hai lần và cũng được tẩu tán nhanh chóng.