Seventeen lên trang bìa tạp chí Pollstar của Mỹ

Vào ngày 30/5 (giờ địa phương), tạp chí của Mỹ chuyên về các buổi biểu diễn Pollstar đã đăng một bài báo có tiêu đề “SEVENTEEN On Top Of The World With “FML”” (Seventeen đứng đầu thế giới với “FML”) thu hút sự chú ý của công chúng về nhóm nhạc nam Hàn Quốc Seventeen.

Pollstar đã chọn Seventeen làm nghệ sĩ đứng trên trang bìa để kỷ niệm “Tháng Di sản văn hóa châu Á-Thái Bình Dương”. Tạp chí này tập trung vào vị thế của Seventeen khi đề cập đến việc nhóm đã hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn vào năm ngoái, cùng doanh số bán album đã lập kỷ lục lịch sử trong K-pop, hay khả năng thu hút người hâm mộ trong các buổi fan meeting và tour diễn tại sân vận động mái vòm của Nhật Bản.

Tạp chí của Mỹ cho biết các chàng trai này hoàn toàn có khả năng trở thành đáp án cho câu hỏi “Ai sẽ là nghệ sĩ tiếp theo nổi lên như một ngôi sao toàn cầu trong lĩnh vực biểu diễn vào năm 2023?”.

Trong bài phỏng vấn với Pollstar, thành viên Woozi cho biết album “FML” có ý nghĩa giống như phát còi báo hiệu về một khởi đầu mới lớn hơn cho Seventeen, đồng thời cũng khơi dậy sự đồng cảm và hiệu ứng lan tỏa đến nhiều người.

Khi được hỏi về mục tiêu của Seventeen, trưởng nhóm S.Coups cho biết nhiệm vụ tiếp theo của nhóm là giới thiệu và trình diễn những bài hát mới phát hành trên nhiều sân khấu hơn. Những điểm đến cuối cùng trong lộ trình chuyến diễn thế giới mang tên “Be The Sun” bắt đầu từ mùa hè năm ngoái cũng đã được lên lịch, anh mong concert lần này cũng sẽ mang đến những giây phút thật vui vẻ cho nhóm và người hâm mộ.