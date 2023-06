BTS xuất bản sách ghi lại chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật

ⓒ Big Hit Music

Nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt, nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ xuất bản một quyển sách có tựa đề “Beyond The Story : 10-Year Record Of BTS”. Đây là quyển sách ghi lại chặng đường 10 năm hoạt động của nhóm và lời hứa hẹn vươn xa trong tương lai.

“Beyond The Story” tập trung vào các bài phỏng vấn với từng thành viên của BTS, từ lần đầu tiên họ gặp nhau cho đến khi trở thành “Biểu tượng nhạc pop thế kỷ XXI”, về quá trình trưởng thành, những trăn trở, nỗ lực, và cả sự thay đổi của làng nhạc K-pop trong 10 năm qua.

Trong nội dung mà BTS bật mí trên trang mạng xã hội, quyển sách có 7 chương gồm “Seoul”, “Why We Exist”, “Love, Hate, Army”, “Inside Out”, “A Flight That Never Lands”, “The World Of Bts”, “We Are”, được viết như một quyển nhật ký tiểu sử về những hình ảnh làm nên Đoàn thiếu niên chống đạn.

“Beyond The Story” sẽ được chính thức xuất bản vào ngày 9/7, cũng là “Ngày Army”, tức ngày fandom của BTS là Army được ra mắt. Ngoài phiên bản tiếng Hàn, sách cũng được phát hành với tổng cộng 23 thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh và tiếng Nhật, và đã bắt đầu mở nhận đặt trước từ ngày 15/6.