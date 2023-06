ITZY thông báo comeback vào ngày 31/7 với album mới gồm 6 bài hát

ⓒ JYP Entertainment

Vào lúc 0 giờ ngày 19/6, công ty giải trí JYP đã bất ngờ thông báo về sự trở lại của nhóm nhạc nữ ITZY trên trang mạng xã hội chính thức.

Theo đó, album mới của ITZY mang tên “KILL MY DOUBT”, bao gồm 6 ca khúc trong đó có bài hát chủ đề “CAKE”, và các bài b-side như “BET ON ME”, “None of My Business”, “Bratty (Đứa hư hỏng)”, “Psychic Lover” và “Kill Shot”. Ngoài ra, công ty cho biết sẽ phát hành ba video âm nhạc (MV) cho “BET ON ME”, “CAKE” và “None of My Business”.

Ca khúc chủ đề “CAKE” được viết nhạc và lời bởi Black Eyed Pilseung, người đã tạo nên những bản hit của nhóm nữ Twice như “Like OOH-AHH”, “CHEER UP”, “TT” và “LIKEY”. Do đó, đây sẽ là một sự kết hợp mới đầy hứa hẹn giữa Black Eyed Pilseung và ITZY, nhóm nhạc có các ca khúc hit mỗi mùa hè như “ICY”, “Not Shy” và “SNEAKERS”.

“BET ON ME”, bài hát đầu tiên nằm trong album, được viết bởi nhà sản xuất Park Jin-young - “cha đẻ” JYP. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nhà soạn nhạc từng hợp tác với những nghệ sĩ K-pop nổi tiếng như Taeyeon (SNSD), Red Velvet, Twice, NMIXX.

Cả 5 thành viên Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong và Yuna đã cho thấy ngoại hình hoàn hảo trong video quảng bá được công bố cùng ngày. Đoạn video bắt đầu bằng âm thanh trang nghiêm, hòa hợp giữa sự mê hoặc của 5 thành viên và bầu không khí siêu hiện thực như vượt cả thời gian và không gian.

Album “KILL MY DOUBT” sẽ được phát hành đồng thời trên các trang nhạc trực tuyến toàn thế giới vào lúc 6 giờ chiều ngày 31/7 (giờ Hàn Quốc).