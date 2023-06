Kẻ phản diện lãng mạn (The Villain of Romance)

Tên tiếng Hàn: 로맨스 빌런

Thể loại: Phim truyền hình học đường, hài, lãng mạn

Diễn viên: Cha Sun-woo, Ha Seung-lee, Choi Yeon, Shin Jee-won

Đạo diễn: Kwak Bong-cheol

Kịch bản: Wol Pi-dong

Phát sóng tại Hàn Quốc: 5/6/2023~27/6/2023

Số tập: 10

Giới Thiệu:

Bộ phim “Kẻ phản diện lãng mạn” kể lại quá trình tìm thấy tình yêu của hai cặp đôi “phản diện” của trường học, cho chúng ta thấy được quá trình trưởng thành của những nhân vật này.

Kang Hee-je, diễn viên Cha Sun-woo (nghệ danh Baro, nhóm B1A4)

Kang Hee-je là một anh chàng tốt bụng nhưng lúc nào cũng muốn bản thân trông thật ngầu, vì vậy nên Hee-je tự gọi mình là “cool-nam” (chàng trai ngầu lòi). Tuy nhiên thì thật ra cậu chàng không hề ngầu, ngược lại có lá gan nhỏ như vi sinh vật phù du biển, nên lúc nào cũng phải chịu ấm ức trong mối quan hệ với cô bạn gái Yoo-jin và thường tha thứ cho các hành động “dã man” của cô.

Bỗng một ngày, một mối nguy lớn đã xảy ra với “chàng trai ngầu lòi” Hee-je khi người yêu cũ của Yoo-jin là Jin-wook trở lại trường học. Hee-je không hề biết sự thật mà còn kết thân với Jin-wook và thậm chí còn tự tay mời Jin-wook vào nhóm cùng mình và Yoo-jin khi học môn chuyên ngành. Vì vậy, bạn bè đã chế nhạo Hee-je là chàng khờ, chàng đầy tớ, và cậu vẫn luôn tự an ủi rằng bản thân mình rất ngầu khi làm vậy. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khi Hee-je tình cờ thấy được tin nhắn qua lại của bạn gái và Jin-wook. Sau khi tự thêu dệt một tiểu thuyết tình cảm lâm ly trong đầu, anh chàng ngầu lòi Kang Hee-je bắt đầu trở thành một con “quái vật” bị chứng ám ảnh kiểm soát.

Ban Yoo-jin, diễn viên Ha Seung-lee

Ban Yoo-jin là một cô gái có vẻ ngoài kiêu kỳ, tính cách hư hỏng nhưng giỏi xử lý công việc. Cô chính là kiểu con gái thông minh và xinh đẹp tại trường đại học, thế nhưng lại chưa thể hẹn hò với ai quá 100 ngày. Yoo-jin nghĩ rằng tốt hơn hết là những tên đàn ông không xứng với mình đó nên biến mất khỏi cuộc sống cô một cách nhanh chóng, nhưng thật ra cô vẫn lo lắng liệu có một ngày mình sẽ chết trong đơn độc. Tuy nhiên, một ngày, chàng hậu bối Hee-je đã cố gắng tiếp cận cô, và Yoo-jin đã quyết định sẽ trở thành người yêu của anh chàng dễ thương này. Lần này, Yoo-jin sẽ huấn luyện Hee-je một cách “nghiêm khắc” để có một mối quan hệ khác so với trước đây. Hee-je bối rối trước những kỷ luật mà bạn gái đề ra nhưng vẫn làm theo ý muốn của Yoo-jin. Nhiều người có thể cho rằng cô đang thao túng cậu, nhưng Yoo-jin thì lại nghĩ đó là quá trình để có được tình yêu hoàn hảo.

Trong khi Yoo-jin ngày càng thân thiết với Hee-je hơn và có được mối quan hệ mà cô mong muốn thì Jin-wook, người bạn trai cũ gây cho cô nhiều tổn thương nhất, lại xuất hiện. Tuy trông có vẻ bình tĩnh nhưng Yoo-jin thật ra đang đau khổ. Hee-je, vốn không biết sự thật, thậm chí cho rằng Jin-wook là một người có năng lực và mời bạn vào nhóm cho bài tập môn chuyên ngành.

Nam Hyun, diễn viên Choi Yeon

Nam Hyun muốn trở thành một người như nhân vật Mitsui Hisashi của bộ truyện tranh Nhật Bản “Slam Dunk”, một người đàn ông không biết từ bỏ. Cậu chính là một chàng trai không bao giờ bỏ cuộc và thậm chí còn trở thành thủ khoa đại học nhờ ý chí rực lửa của mình. Thứ duy nhất Nam Hyun còn thiếu chính là cậu chưa bao giờ hẹn hò, nhưng cậu bảo thủ hứa với bản thân rằng sẽ không lãng phí mối quan hệ đầu tiên của mình. Tất nhiên, cũng không có cô gái nào tiếp cận Nam Hyun, cho đến khi nữ thần Go Yoon xuất hiện. Cô gái này không những xinh đẹp mà hai người còn nói chuyện rất hợp nhau. Go Yoon còn mỉm cười với Nam Hyun, làm cho cậu nghĩ đây chính là định mệnh.

Nam Hyun tin rằng Go Yoon được định sẵn là mối tình đầu của cậu và đã lấy hết can đảm để xin được số điện thoại của cô. Tuy nhiên, số điện thoại này không thể kết nối. Người khác thì đã bỏ cuộc vì nghĩ cô gái này không có thiện cảm với mình, nhưng Nam Hyun thì khác. Để tìm cô ấy, cậu đã đợi trước thư viện mỗi ngày trong hơn 14 ngày, và cuối cùng thì cậu cũng đợi được.

Go Yoon, diễn viên Shin Jee-won

Go Yoon là cô gái từ khi sinh ra đã rất xinh đẹp, và cũng biết được cách đạt được mục đích nhờ sắc đẹp của mình từ sớm. Go Yoon theo chủ nghĩa yêu đương tự do nhiều người và rút ra kết luận rằng cô sẽ yêu nhiều người trước khi cuộc sống mục rữa và kết thúc.

Không những có tất cả những hình tượng của một nữ thần như gợi cảm, dễ thương, xinh đẹp và thanh lịch, Go Yoon còn thông thạo tâm lý học, văn học và rất biết nói chuyện, nên không một chàng trai nào có thể vượt qua được lưới tình, bất kể tuổi tác, ngoại hình và quốc tịch. Cô chính là chuyên gia của các chuyên gia tình yêu, người có thể vận dụng cả tài chính, vật chất, tinh thần, học tập và tương lai. Go Yoon thể hiện sự lạnh lùng và vạch ra ranh giới để thu hút những chàng trai vượt qua đường ranh giới đó, nên có biệt danh là “ma nữ bạch tuộc” bắt cá nhiều tay. Cho đến một ngày, anh chàng Nam Hyun xuất hiện và hỏi cô một câu hỏi vô cùng mới mẻ và khiến cô ngạc nhiên, và thầm nghĩ rằng liệu anh có phải chỉ là một trong những “con cá” cô đang “thả thính”?