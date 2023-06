CONTINUE? – LUN8

Ca sĩ / Nhóm nhạc: LUN8 (루네이트)

Tên album / Đĩa đơn: CONTINUE?

Ngày phát hành: 15/06/2023





Ca khúc

Voyager Wild Heart XX We Like It Live In The Moment





Giới thiệu

Nhóm nam tân binh sau 7 năm kể từ khi Fantagio cho mắt Astro, LUN8 gồm có các thành viên là Jinsu, Kael, Takuma, Junwoo, Dohyun, Ian, Ji Eun-ho và Eun-seop đã chính thức ra mắt ngày 15/6 với đĩa đơn đầu tay là “CONTINUE?” với sức mạnh áp đảo, hội tụ những nhân tố xuất sắc từ ngoại hình đến tài năng vượt trội.





Tên album là “CONTINUE?” chứa đựng ý chí thách thức không từ bỏ bất kỳ điều gì của LUN8, giống như là chúng ta hay bấm nút “Continue” để bắt đầu hay tiếp tục một trò chơi nào đó. Chính vì lý do đó mà từ concept ra mắt, đồ họa về lịch trình và cả thiết kế album đều mang cảm giác hoài cổ, gợi nhớ đến các trò chơi đua xe. Và những thử thách trong cuộc sống cũng giống như một trò chơi và LUN8 sẽ là những người bạn đồng hành cùng người hâm mộ để phá đảo các trò chơi này.





Album có tất cả 5 bài hát trong đó có hai ca khúc chủ đề kép là “Voyager” và “Wild Heart” cùng 3 ca khúc b-side là “XX”, “We Like It” và “Live In The Moment” với nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng.





Ca khúc chủ đề đầu tiên “Voyager” là một bài hát gây nghiện với tiếng guitar điện sôi động hòa cùng giọng hát tươi mới của LUN8. Trong khi đó, ca khúc chủ đề thứ 2 “Wild Heart” lại gây chú ý với tiếng trống nhịp nhàng cộng với phần rap mạnh mẽ.





Trước khi chính thức ra mắt, LUN8 cũng đã tiếp cận người hâm mộ với nhiều hoạt động quảng bá khác nhau từ rất sớm như show thực tế của riêng nhóm “Real! LUN8!”, với những “phản ứng hóa học” thú vị giữa các thành viên. Trong ngày 10/6, nhóm còn tổ chức luôn cả concert gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên “Grow up, LUN8” tại Lotte World, Seoul. Không những trình diễn trước ca khúc b-side “Live In The Moment” mà còn chiêu đãi người hâm mộ bằng những sân khấu conver các ca khúc của đàn anh EXO với NCT U..





Đặc biệt, nhóm đã chính thức ký hợp đồng với HIAN, là một công ty hợp tác Hàn-Nhật hiện đang quản lý Astro, nam diễn viên Ma Dong-seok và ca sĩ Lee Chang-min, hứa hẹn cho các hoạt động tiến ra toàn cầu.