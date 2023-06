Album mới của Ateez đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ

ⓒ YONHAP News

Trong một bài báo dự đoán bảng xếp hạng tuần do Billboard công bố vào ngày 25/6 (giờ địa phương), album mới “The World EP. 2: Outlaw” của nhóm nhạc nam Ateez đã giành vị trí thứ 2 trên Billboard 200, chỉ sau album “One Thing At A Time” của ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Morgan Wallen.

Billboard cho biết doanh số album lần này đạt 101.000 bản, là doanh số hàng tuần cao nhất trong số các album của Ateez từ trước đến nay, và là lần thứ ba nhóm lọt vào Top 10 của Billboard 200, sau hai lần trước đó với album “Spin Off: From the Witness” (hạng 7) và “The World EP.1: Movement” (hạng 3).

Đây cũng là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay đối với một nhóm nhạc nam không nằm trong “Big 4” công ty giải trí lớn gồm HYBE, SM, JYP, YG.

Trước đó, vào ngày 23/6 (giờ địa phương), album “The World EP. 2: Outlaw” đã lần đầu tiên lọt vào Bảng xếp hạng album chính thức của Anh (Official Album Chart) với vị trí thứ 10.

Bảng xếp hạng album chính thức của Anh xếp thứ hạng dựa trên doanh số bán album vật lý (đĩa cứng), số lượt tải xuống và phát trực tuyến tại Anh trong vòng một tuần. Ateez là nhóm nhạc nam K-pop thứ hai ghi tên mình vào bảng xếp hạng này, trước đó có nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).

Mặt khác, với lần comeback này, Ateez đã phá vỡ kỷ lục của chính mình khi cán mốc 1 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên sau khi phát hành với 1.521.226 bản (tính từ ngày 16-22/6) trên Hanteo Chart của Hàn Quốc.