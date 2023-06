Hwasa (Mamamoo) chuẩn bị ký hợp đồng độc quyền với P Nation của Psy

ⓒ RBW

Tờ Export News của Hàn Quốc ngày 27/6 đưa tin thành viên Hwasa của nhóm nhạc nữ Mamamoo đang chuẩn bị ký hợp đồng độc quyền với P Nation, công ty giải trí do nam ca sĩ Psy đứng đầu, và chỉ còn lại khâu kiểm tra cuối cùng để đi đến việc ký kết.Hwasa đang sắp hết thời hạn hợp đồng với công ty quản lý hiện tại là RBW vào cuối tháng 6. Được biết, Psy và P Nation đã hướng đến kế hoạch để giúp đỡ và phát triển tài năng của “em út” Mamamoo với tư cách là ca sĩ solo.Ra mắt với Mamamoo vào tháng 6/2014, Hwasa cùng nhóm đã tạo nên tên tuổi với các ca khúc tiêu biểu như “Mr. Ambiguous”, “Um Oh Ah Yeh” và “You’re The Best” đã nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Năm 2019, cô bắt đầu sự nghiệp solo thông qua đĩa đơn “TWIT”. Sau khi phát hành các ca khúc như “Maria” và “Don't Give” hợp tác với Loco, cô đã trở thành nữ ca sĩ solo đại diện cho Hàn Quốc. Nữ ca sĩ đã có cơ hội hợp tác với Psy trong ca khúc “Now” phát hành vào tháng 5/2022.Mặt khác, Hwasa hiện đang tham gia chương trình giải trí “Dancing Queens on the Road” của đài tvN và gây ấn tượng sâu sắc với sân khấu huyền thoại mỗi tập khi cùng các đàn chị Kim Wan-sun, Um Jung-hwa, Lee Hyo-ri, BoA và Hong Hyun-hee.